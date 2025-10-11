國道3號驚見「逆向迴轉」三寶車　網譏：從從容容游刃有餘

▲有駕駛在國道三號南港段逆向。（圖／翻攝Threads／arios4170）

記者葉國吏／綜合報導

國慶連假，國道3號南港系統發生逆向行駛的意外，全程都被用路人拍下。更令人意外的是，駕駛發現逆向後，竟直「從從容容、游刃有餘」的直接迴轉，所幸未造成車禍。國道警方已著手調查，並將依法開罰，最高可罰3萬6千元，牌照吊扣半年。

10日上午約11點，一名駕駛人在南港系統準備進入國道5號前往宜蘭時，突然目睹驚險一幕。他在社群平台Threads上發文，「本來以為自己看錯，還以為那輛車是正常南下的，結果才發現它竟跑到北上超車道，還逆向開！」網友形容當時場面十分驚險，來往車輛紛紛閃避，連他自己都捏了一把冷汗，其他人看到影片則譏笑留言「從從容容、游刃有餘」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據國道公路警察局第九公路警察大隊林姓負責人表示，他們在11點半接獲台北市110報案，指有車在高速公路上逆向行駛。警方迅速派遣巡邏車前往，但未發現該車。經與高速公路局北區養護工程分局核實後，確認該車已在主線車道迴轉，加入南向車流，所幸未造成交通事故。

警方指出，這名駕駛的行為已觸犯道路交通管理處罰條例，將面臨6千至3萬6千元罰鍰，牌照吊扣6個月。