社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕致死罪聲押禁見

▲▼劉冠億,毒駕,阿嬤,茶行,闆娘,嫌犯。（圖／記者許權毅攝）

▲台中劉男毒駕撞死茶行闆娘，遭檢方聲押。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名劉男9日凌晨疑似毒駕撞進一間茶行，導致張李姓闆娘當場身亡，劉男今日中午狼狽出院後，被警方以公共危險、過失致死罪送辦。但檢方複訊後，認為劉男涉犯毒駕致死罪嫌重大，向法院聲請羈押，待中院裁定。

中檢說，劉男尿液經送驗後，出現第二級毒品甲基安非他命，無法排除劉男有逃亡可能性，且本案毒品來源又待溯源，恐有勾串共犯之虞，今晚20時30分依毒駕致死罪、毒品條例向法院聲押禁見。

9日凌晨，劉男駕車沿著五權路行駛，竟撞進剛搬遷不久的老茶行，茶行老闆娘張李阿嬤跟兒子張男平時就睡在店內，在店內後方睡在上下舖，方便阿嬤行動，不料劉男就這樣開車猛力撞進店裡，造成張家母子一死一傷，而劉更被查出體內有安非他命陽性反應、持有依托咪酯（喪屍煙彈）的電子煙。

▲▼劉冠億,毒駕,阿嬤,茶行,闆娘,嫌犯。（圖／記者許權毅攝）

劉男今日中午由醫師確認狀況許可後出院，由多名員警推著輪椅陪同離開醫院，只見劉男頭戴安全帽、臉上戴著口罩，一隻眼睛睜開、一隻眼睛緊閉，身體微微側躺，身上有多處包紮，劉男面對記者詢問「要不要跟家屬道歉？」只撇見一眼，並未回應。

劉男駕著BMW 320i上路、腳上又穿著Air Jordan 3代爆裂紋黑綠款，網路售價約莫6千元左右，看得出來生活過得還算「舒適」，卻疑似吸食毒品後駕車上路，釀成重大悲劇。

10/10 全台詐欺最新數據

國慶日訂位爆滿「客人全放鳥」！闆娘心痛：你們忍心嗎？

快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕致死罪聲押禁見

快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕致死罪聲押禁見

快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕致死罪聲押禁見

開BMW、腳踩6千喬丹鞋　毒男2罪移送地檢署

台中市有多項前科劉男9日凌晨涉毒駕，離奇撞進一間茶行，導致闆娘阿嬤傷重死亡。劉男今日中午出院時，雖然全身擦挫傷一臉痛苦被送上警車，但他腳踩要價至少6千元的喬丹球鞋，十分顯眼，下午並被依公共危險（毒駕）及過失致死罪移送台中地檢署複訊。

台中少年持玩具槍幫討債...錢沒拿到被移送

八里死亡車禍　肇事駕駛涉毒駕

茶行闆娘遭撞死　「單腳勇士」孫：上天考驗有點多

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

