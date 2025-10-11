快訊／皮卡自撞翻覆害死騎士！他醫院落跑4hrs被逮　搜出一堆毒品

記者陸運陞／新北報導

新北市八里區昨天（10日）傍晚4時許，商港一路發生死亡車禍，一輛皮卡逆向行駛至事故地點時翻覆，波及行駛中2輛機車及1名腳踏車，造成腳踏車騎士送醫不治。但皮卡駕駛受傷送醫時，卻藉機趁隙逃逸，警方在車上發現毒品，隨即成立專案小組，4個小時後在台北市將他逮捕到案，另又在身上查獲毒品。

▲警方循線逮捕涉嫌毒駕肇事，卻趁送醫時逃跑的李男。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項毒品前科的54歲李姓男子，昨天傍晚開著一輛皮卡行經八里商港一路、頂罟二路口時，逆向衝至對向車道後翻覆，一輛腳踏車和兩部機車，騎腳踏車經過的56歲鄭姓男子，鄭男當場失去呼吸心跳，經由救護車送往淡水馬偕醫院急救，而開皮卡肇事的李男，同時也送往林口長庚治療。

▲警方在李男所駕駛的皮卡上搜出毒品K他命及毒咖啡包。（圖／記者陸運陞翻攝）

命危的鄭男經過醫院搶救，仍不幸的宣告不治身亡，現場採證的鑑識警員，在李男車上發現毒品K他命及毒咖啡包，但沒想到李男送醫後，卻騙醫護人員要上廁所，趁機搭計程車逃離醫院，讓趕往醫院逮捕的警員撲空。蘆洲警方隨即成立專案小組，全力緝捕藏毒又肇事逃逸4小時的李男。

▲李男駕駛皮卡翻覆肇事，波及騎腳踏車的鄭男，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

經警方追查，於晚間10時許，鎖定李男在台北市北投區承德路七段某處公園，隨即前往逮捕，又從其身上搜出毒品K他命，警方隨即帶回警局，並依毒品、過失致死、肇事逃逸、公共危險罪偵辦，另是否涉及毒駕肇事致死，將待驗尿結果出來另行偵辦。