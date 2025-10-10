開朗茶行闆娘遭毒駕撞死「單腳勇士」孫悲痛：上天給的考驗有點多

記者許權毅／台中報導

台中一名劉男昨日涉毒駕，竟駕車離奇撞進一間茶行，導致睡在店內隔間的張李闆娘當場身亡。該名阿嬤的孫子是有勵志故事、常登上新聞版面的「單腳勇士」張登傑，他悲慟說：「上天給的考驗，真的有點多」而今日也有許多朋友自發性前往茶行幫忙善後，讓他相當感謝。

▲台中茶行遭劉男疑似毒駕衝撞，87歲闆娘當場身亡。（圖／記者許權毅攝）

昨日凌晨，劉男駕車沿著五權路行駛，竟撞進剛搬遷不久的老茶行，茶行老闆娘張李阿嬤跟兒子張男平時就睡在店內，在店內後方睡在上下舖，方便阿嬤行動，不料劉男就這樣開車猛力撞進店裡，造成張家母子一死一傷，而劉更被查出體內有安非他命陽性反應、持有依托咪酯（喪屍煙彈）的電子煙，全案朝毒駕致死偵辦中。

▲張李姓婦人學佛多年，被客人稱為活菩薩，孩子們也都相當孝順。（圖／家屬提供）



這起車禍，導致張李阿嬤當場傷重死亡，睡在上舖的兒子張男雖逃過一劫，但對於離奇車禍、母親死亡，情緒難以平復，甚至不敢到殯儀館去，就怕自己潰堤；劉男因自身也受傷，傷勢不輕，被中國附醫收治觀察中，今日下午在醫院製作筆錄完成，預計明日移送地檢署。

▲▼張李阿嬤的孫子是單腳鬥士張登傑。（圖／記者許權毅翻攝）



死者茶行老闆娘張李阿嬤，鄰居都知道她為人好客、熱情，小兒子陪同照顧多年，大兒子與女兒也常常返家探望，一家人感情好，阿嬤的孫子是有著勵志故事的名人張登傑，他昨日得知後，悲痛返家陪伴險和阿嬤一起被撞死的爸爸，收拾滿地碎片的店面。

張登傑10歲時遭垃圾車追撞、捲入車底，左腳截肢才保住性命，張登傑常描述生活遇到的故事，也用健身找到自信，加上用正向心態勉勵自己、鼓勵網友，時常登上新聞版面。

張登傑今日現身茶行說：「這件事對家人是很大的難關，我們也是一片空白，很謝謝好友自發性到場幫忙善後。家人還需要時間調適，把阿嬤的後事處理好。」

▲▼許多張登傑的友人今天自發前往幫忙收拾店面。（圖／記者許權毅翻攝）



張登傑說：「阿嬤是身體蠻硬朗，只是有一點老人癡呆，但是恢復得很快，行動不方便，爸爸才會準備店裡的孝親房，沒想到這個安排，又遇到車禍，把阿嬤帶走。阿嬤平常很好客，永遠知道怎麼賣茶葉，跟客人互動，是大家的開心果，是非常有趣的人。」

「老天爺對我考驗真的有點多......」張登傑說，「以前經歷過車禍，有調適完，當作是人生一種體驗，但我覺得這種體驗，我自己體驗就可以了，現在換家人也要體驗一次，讓我感到很難過」。