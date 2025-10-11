「周杰倫」上海演唱會現警方「抓牛」　黃牛急將粉絲硬塞進場

▲周杰倫演唱會門票一直都是黃牛、詐騙最愛下手的活動之一。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

華語樂壇天王周杰倫2025「嘉年華」世界巡迴演唱會上海站9日至11日在上海體育場登場，場外熱度與票務亂象同樣升溫。上海警方連日查辦多起相關案件，包含假票詐騙與黃牛強推無票歌迷闖關，兩名涉案人員已先後被依法拘留。

綜合陸媒報導，上海市公安局徐匯分局表示，警方9月下旬在網路巡查時發現，有人於已結束售票後仍發布「內場高價票」訊息，疑似倒賣或詐騙，警方在追查中，拘捕許姓男子。許男供稱，他並無合法票源，僅透過微信群轉發他人資訊牟利。

進一步追查後，警方鎖定王男。王男自稱是票務公司員工，可提供「粉絲紙票」，吸引買家信任，實際上該紙票根本無法入場，他收取貨款後即失聯，詐得8萬餘元（人民幣，下同）。警方目前已對王男採取刑事強制措施，案件仍在調查中。

▲劉男在現場遭警方逮捕。（圖／翻攝自微博）

警方指出，詐騙與黃牛行為並行，9日晚間，在上海體育場檢票口，又發生一起黃牛強推無票觀眾闖關事件。執勤民警與安保人員當場將違法男子劉某制伏。

調查顯示，無票男子鄭男因買不到票，透過網路聯繫劉男，希望「帶人進場」後再付款。劉男為牟取利益，趁檢票口人潮擁擠時，試圖強推鄭男通過閘機。行為被現場人員發現後，劉男當場被捕。

警方依《治安管理處罰法》以擾亂大型活動秩序為由，對劉男處以行政拘留。警方強調，演唱會現場人流密集，嚴禁任何形式的假票詐騙與帶人闖關行為。

警方呼籲，觀眾應透過官方渠道購票入場，不要輕信「內部票」、「代購票」或「保證入場」等非法廣告，以免受騙上當，同時避免觸犯法律。