　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

假修繕真詐騙！　台南學甲警逮捕「工程詐欺」通緝犯

▲學甲警分局查獲涉嫌「工程詐欺」通緝犯，呼籲民眾災後修繕提高警覺，避免落入詐騙陷阱。（記者林東良翻攝，下同）

▲學甲警分局查獲涉嫌「工程詐欺」通緝犯，呼籲民眾災後修繕提高警覺，避免落入詐騙陷阱。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學甲警分局查獲一名涉嫌詐欺與洗錢防製法通緝犯，該35歲林姓男子疑以「災後修繕」為名向多名民眾詐取工程款後逃匿，警方於10日中午12時許在台南市關廟區將林嫌逮捕歸案，成功阻止更多受害情事發生。

據了解，林嫌長期以「鐵皮搭建」、「房屋修繕」等名義招攬生意，向被害人收取訂金與工程款後，卻未依約施作或人間蒸發。近期因颱風侵襲，台南多處民宅屋頂、圍牆及鐵皮建物受損，不肖業者趁缺工、缺料之際，利用民眾急於修繕的心理詐騙，已有多名受害人陸續報案，警方目前正擴大清查是否仍有其他受害案件。▲學甲警分局查獲涉嫌「工程詐欺」通緝犯，呼籲民眾災後修繕提高警覺，避免落入詐騙陷阱。（記者林東良翻攝，下同）

學甲警分局長巫建德提醒，颱風及豪雨過後是修繕高峰期，詐騙集團常以「低價施工」、「限時優惠」誘騙民眾。他呼籲，修繕工程應尋找合法登記廠商，可參考台南市政府公佈的「丹娜絲颱風扶助措施」合法廠商名單，並簽訂正式書面合約，明確約定施工內容、付款條件與履約日期。切勿工程未完就支付大筆款項，以免落入詐騙陷阱。

▲學甲警分局查獲涉嫌「工程詐欺」通緝犯，呼籲民眾災後修繕提高警覺，避免落入詐騙陷阱。（記者林東良翻攝，下同）

學甲警察分局偵查隊隊長黃信培強調，將持續加強查緝各類工程詐欺與假借修繕名義之犯罪，並結合地方防詐宣導，守護民眾財產安全。提醒民眾如發現可疑行為，應立即撥打110報案或165反詐騙專線，共同打造安全安心的生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孟子義李昀銳爆「連續過夜4天熱戀中」！　官方火速發聲
男墜12樓亡留字條「帳戶被凍結」　女兒悲：盼加強宣導
快訊／外木山海興游泳池意外！　13歲少年插管搶命中
啦啦隊女神「遮整臉」低調救災！　PO照才被認出
快訊／貢寮3女潛水失蹤！　緊急搜索中
于朦朧第2？男星直播「比6吃紅色蛋糕」　網急報警
16歲少女落海失聯！　海陸空搜救中
張俊雄告別式！賴清德現身頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假修繕真詐騙！　台南學甲警逮捕「工程詐欺」通緝犯

台南105歲人瑞國慶打疫苗　新市衛生所：流感、新冠可合併接種

「八田米」登上日本山口超市！　台南好米飄香友誼市

中華電信汰舊換新作業　台南柳營區622、623電話恐中斷數分鐘

屏東男夜騎摔傷拒送醫　內埔警送反光背心助他平安返家

沒帶錢出門！單車騎士餓到回不了家　暖警泡麵+香蕉幫補充體力

整個村子嗨國慶　蘇俊賓：台灣最經典異域文化在龍岡

桃園優質紅茶評鑑比賽頒獎　特等獎得主邀家人同台共享得獎榮耀

桃園國旗屋國慶升旗典禮　榮服處不缺席

國慶連假不中斷！新北千人次前進花蓮　全力助災區清淤復原

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

假修繕真詐騙！　台南學甲警逮捕「工程詐欺」通緝犯

台南105歲人瑞國慶打疫苗　新市衛生所：流感、新冠可合併接種

「八田米」登上日本山口超市！　台南好米飄香友誼市

中華電信汰舊換新作業　台南柳營區622、623電話恐中斷數分鐘

屏東男夜騎摔傷拒送醫　內埔警送反光背心助他平安返家

沒帶錢出門！單車騎士餓到回不了家　暖警泡麵+香蕉幫補充體力

整個村子嗨國慶　蘇俊賓：台灣最經典異域文化在龍岡

桃園優質紅茶評鑑比賽頒獎　特等獎得主邀家人同台共享得獎榮耀

桃園國旗屋國慶升旗典禮　榮服處不缺席

國慶連假不中斷！新北千人次前進花蓮　全力助災區清淤復原

LIFE經典／馬尼拉的人工夢境　當海上浮起一座豪宅島

「情色教主」半夜突PO報案單！暴瘦30kg…控前男友3罪狀：騙我1年

台南人從小吃到大的日常滋味　豬油乾拌麵堅持手工在地飄香一甲子

男友連假回老家「手機沒訊號」　真相傻眼了！網勸分手

北京故宮建院100週年！明清住24代皇帝…從皇家禁苑到世界博物館

約女網友色色「事後才知是男的」　英18歲少年被騙崩潰想吐

北投「有河書店」年底結束營業　即日起出清書籍、尋求頂讓

勸他別抽菸！男騎士被皮卡尾隨狂追　衝上人行道慘摔全身傷

韓團F-iV蜜嗓主唱癌逝！「離世4天後才曝光」享年45歲　隊友證實噩耗

孟子義李昀銳爆「連續4天過夜熱戀中」！住同大樓私會　官方火速發聲

【一抱救了一條命】小貓馬路上瑟瑟發抖　她立刻停車相救❤

地方熱門新聞

整個村子嗨國慶　台灣最經典異域文化在龍岡

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

新北偏鄉犬貓「絕育3合1」　守護毛寶貝健康

1碗泡麵的溫暖　警助餓壞單車男補力返家

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

桃園國旗屋國慶升旗典禮　榮服處不缺席

桃園優質紅茶比賽頒獎　特等獎邀家人受獎

中華電信汰舊換新作業台南柳營區622、623電話恐中斷數分鐘

假修繕真詐騙！台南學甲警逮捕「工程詐欺」通緝犯

台南105歲人瑞國慶打疫苗新市衛生所：流感、新冠可合併接種

雙十連假來竹風好市集嚐美食

山上水道博物館《夏浪祭》開玩！百米滑水道人潮掀親子瘋潮

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員捐贈汗蒸幕服務助放鬆

「八田米」登上日本山口超市！台南好米飄香友誼市

更多熱門

相關新聞

台南105歲人瑞國慶打疫苗新市衛生所：流感、新冠可合併接種

台南105歲人瑞國慶打疫苗新市衛生所：流感、新冠可合併接種

台南市新市區高齡105歲的人瑞吳鄭敏老太太，在國慶日上午親赴新市衛生所接種流感與新冠疫苗，展現長者積極守護健康的行動力，也成為社區長輩防疫的最佳典範。

「八田米」登上日本山口超市！台南好米飄香友誼市

「八田米」登上日本山口超市！台南好米飄香友誼市

詐騙再升級！他被騙百萬揭洗腦3步驟

詐騙再升級！他被騙百萬揭洗腦3步驟

單親雙寶爸「6天全台騙800萬」　打苦情牌賠到脫褲沒用

單親雙寶爸「6天全台騙800萬」　打苦情牌賠到脫褲沒用

單親爸淪車手　1夜犯12案拚奶粉錢

單親爸淪車手　1夜犯12案拚奶粉錢

關鍵字：

修繕詐騙台南學甲工程詐欺通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

開出140億解約金？新壽董事長回應了

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

楊宗緯貴人！　中山區角頭「空董」病逝

10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面