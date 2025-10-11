假修繕真詐騙！　台南學甲警逮捕「工程詐欺」通緝犯

▲學甲警分局查獲涉嫌「工程詐欺」通緝犯，呼籲民眾災後修繕提高警覺，避免落入詐騙陷阱。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學甲警分局查獲一名涉嫌詐欺與洗錢防製法通緝犯，該35歲林姓男子疑以「災後修繕」為名向多名民眾詐取工程款後逃匿，警方於10日中午12時許在台南市關廟區將林嫌逮捕歸案，成功阻止更多受害情事發生。

據了解，林嫌長期以「鐵皮搭建」、「房屋修繕」等名義招攬生意，向被害人收取訂金與工程款後，卻未依約施作或人間蒸發。近期因颱風侵襲，台南多處民宅屋頂、圍牆及鐵皮建物受損，不肖業者趁缺工、缺料之際，利用民眾急於修繕的心理詐騙，已有多名受害人陸續報案，警方目前正擴大清查是否仍有其他受害案件。

學甲警分局長巫建德提醒，颱風及豪雨過後是修繕高峰期，詐騙集團常以「低價施工」、「限時優惠」誘騙民眾。他呼籲，修繕工程應尋找合法登記廠商，可參考台南市政府公佈的「丹娜絲颱風扶助措施」合法廠商名單，並簽訂正式書面合約，明確約定施工內容、付款條件與履約日期。切勿工程未完就支付大筆款項，以免落入詐騙陷阱。

學甲警察分局偵查隊隊長黃信培強調，將持續加強查緝各類工程詐欺與假借修繕名義之犯罪，並結合地方防詐宣導，守護民眾財產安全。提醒民眾如發現可疑行為，應立即撥打110報案或165反詐騙專線，共同打造安全安心的生活環境。