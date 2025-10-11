手機存打手槍照片！繼父被控猥褻女兒　急喊：生殖器不是我的

▲雲林一名繼父遭控猥褻繼女，表示證據照片中的生殖器不是他的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／雲林報導

雲林一名繼父手機內被發現猥褻照，畫面為不明男子用左手，拉不明女子的左手觸摸自已的生殖器，被社工訪視發現後，懷疑繼父趁繼女熟睡，拉著未滿12歲繼女的手打手槍，依法通報。不過雲林地院審理時，繼父否認照片內生殖器是他的，母親和女童也都未出庭，因證據不足，判處繼父無罪。全案上訴到二審，維持原判，全案還可上訴。

判決指出，阿偉和女童母親於2015年結婚後，隔年收養女童，之後和女童母親於2022年離婚。雲林一名社工前往女童家做家訪時，女童母親拿出一張猥褻照，表示她在前夫阿偉手機裡，發現女兒摸生殖器的照片，但因為經濟還需要阿偉支援，所以希望不要嚴辦這件事，並表示案發時間應為2021年3月29日。社工覺得不對勁，依法通報。

社工偵查時證稱，他向阿偉詢問是否拿女童的手打手槍，表示收到舉發，母親也有提供猥褻照片，阿偉聽了僅點頭說「喔」，他因而認為阿偉承認犯行，便表示會展開警政司法程序，不過阿偉當下面無表情，也沒有說甚麼。

社工表示，他在地檢署時，拿出照片給女童看，女童從照片中女生套著髮圈的手，認出那是自己的手，照片背景也是她外公外婆家。

不過母親偵查時證稱，她從阿偉手機翻拍這張照片，當時她以為照片裡是她女兒的手，質問阿偉時，阿偉並未正面回覆，所以她以為是阿偉做的，不過阿偉後來說是網路上下載的照片。她無法辨認照片的生殖器是阿偉的，也無法辨認背景是哪，她女兒也沒有照片中女孩的戴的手環。

審理時，阿偉也表示，照片上裸露生殖器、拉女子手碰觸生殖器的人不是他，照片上的女子也不是繼女。

法官認為，證據僅有社工證述，社工雖證稱女童說猥褻照片裡的女子是自己，但僅能證明「女童曾對社工陳述這些內容」，無法證明猥褻照片中之女子就是女童，阿偉也否認照片的生殖器是他的，社工只是傳聞證人，女童和女童母親都未到庭作證，因證據不足，判阿偉無罪。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。