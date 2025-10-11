　
國慶連假Day2熱爆38℃　第一波東北季風變數多

▲▼114年雙十國慶大會，三軍樂儀隊演出。（圖／記者徐文彬攝）

▲114年雙十國慶大會，三軍樂儀隊演出。（圖／記者徐文彬攝）

記者葉國吏／綜合報導　

國慶連假Day2，今天一樣炎熱飆38度，這天氣型態會持續到下週五，下週六第一波東北季風南下，不過台灣東側有熱帶擾動，屆時降溫、降雨情形還有變數。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(11)日各地大多為晴時多雲，白天偏熱，注意防曬、防中暑；北海岸及東半部偶有零星降雨的機率，午後山區亦偶有局部零星降雨的機率。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲4縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署）

各地區氣溫為：北部22至38度、中部24至36度、南部24至37度、東部20至35度。中央氣象署針對新北市發佈橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、屏東縣為黃色燈號。

明日至下週五(12至17日)各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區有局部短暫陣雨，東半部偶有零星降雨的機率。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲第1波帶有明顯冷空氣的「東北季風」、其前緣已抵達，台灣東側則另有一熱帶擾動發展。（圖／洩天機教室）

第1波帶有明顯冷空氣的「東北季風」，大致19日起逐漸南下，但台灣東側另有一熱帶擾動發展，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的「不確定性」。因此，氣溫能降到幾度？雨會怎麼下？模式持續調整中，言之過早、亦屬枉然。

「輕颱娜克莉」在琉球東方海面，將向東北東大迴轉，追隨「哈隆」路徑，似乎也會閃過日本本土。

