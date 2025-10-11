美中貿易戰又來了！　CNN點出有跡象：時間早晚的問題

▲川普與習近平出席2019年大阪G20峰會。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普表示，為了因應北京稀土出口管制，將自11月起對中國商品加徵100%關稅，再度衝擊全球金融市場。不過，CNN分析指出，美中貿易戰捲土重來，恐怕早有跡象，一切只是時間早晚的問題。

川普宣布，從11月1日或更早開始，將對中國商品額外加徵100%關稅，同時對關鍵軟體實施出口管制。他受訪時說，北京的新政策毫無預警，令全世界都感到震驚，甚至批評中國「變得非常敵對」，企圖讓全世界「成為人質」。

川普最新宣布的100%關稅，加上現行30%關稅，等於美國對中課徵關稅稅率來到130%。消息一出，投資人恐慌情緒再度迅速蔓延，美股10日收盤重挫，道瓊指數暴跌878點或1.9%，標普500指數下滑2.7%，科技股集中的那斯達克更是重挫3.5%。

在今年稍早的貿易戰中，美中互相課徵接近「貿易禁運」程度的超高額懲罰性關稅。華府一度把中國稅率提高至145%，但隨後對電子產品給予豁免降至20%，此舉顯示川普政府了解高額關稅對美國經濟帶來的痛苦。今年5月雙邊達成協議，中國將美國關稅從125%降至10%，美國從145%降至30%後，雙方股市大漲。

CNN指出，美中身為全球最大的2個經濟體，雙邊貿易依存度極高。儘管墨西哥近期已取代中國，成為美國最大外國商品來源國，美國每年仍從中國進口數千億美元商品，而中國也是美國最大出口市場之一，雙方達成貿易休戰協議正是進一步確立彼此之間的貿易高度依存性。

不過該報也認為，美中貿易戰捲土重來，實際上已經醞釀數個月，「只是時間早晚的問題」。

對於美國而言，貿易協議的一個關鍵部分是確保中國增加稀土磁鐵供應，但川普近月已多次指控北京違反條款。他的第一個反應是限制對中國出售技術，包括關鍵的輝達（Nvidia）AI晶片，其中許多限制稍後解除。接下來，華府又宣布對中國擁有或營運的船隻徵收費用，而北京也對美國船隻採取了類似的反制措施，10日開始生效。

CNN寫道，「簡而言之，川普已經展現，他對中國課徵的關稅會有多高是沒有限制的，習近平也展現出他在選擇報復的方式上毫不留情。」不過，川普繼續隨心所欲課徵關稅的能力可能很快就會終結，結果取決於下月最高法院對於關稅的裁決結果，而習近平卻不會面臨此類限制。

