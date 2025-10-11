　
    • 　
>
1天開除4000多人！美政府關門趁機大裁員　川普嗆「針對民主黨」

▲▼美國總統川普8日在白宮宴會廳舉行的「反法西斯」圓桌會議上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普直言聯邦政府裁員針對民主黨人。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦政府關門危機進入第10天，根據當局最新釋出文件，當天開除了逾4000名聯邦員工，總統川普坦言「會有很多人」被解雇，同時直言這項措施針對政治立場傾向民主黨的員工。

CNN報導，川普指控民主黨議員拒絕讓政府重啟，迫使政府採取裁員行動。他10日直言計畫開除很多聯邦員工，並誓言針對被認為「傾向民主黨」的員工。

川普在白宮橢圓形辦公室受訪時說，「我必須告訴你，他們之中很多人剛好都是傾向民主黨的人。」他沒有提及多少人會被開除，也沒有說明「傾向民主黨」的定義與標準，但其政府在最新公布的一份文件中指出，10日將有超過4000名聯邦員工被解雇。

白宮管理及預算局（OMB）局長沃特（Russell Vought）在X發文證實，已開始解雇部分被迫放無薪假的公務員，「裁員已經開始」。OMB發言人也向媒體證實，開除規模「相當可觀」，但拒絕透露確切人數。

國土安全部表示，網路安全暨基礎設施安全局（CISA）將發出裁員通知，財政部與衛生部多個部門員工也已收到裁員通知書。

▲▼美國國會大廈、美國國會山莊。（圖／路透）

▲這一波政府關門源於國會2黨無法針對預算案達成協議。圖為美國國會大廈。（圖／路透）

BBC指出，聯邦政府關門意味著約75萬名「非必要」聯邦員工被迫放無薪假，約占聯邦勞動力40%。此外，預計130萬現役軍人將於15日首次面臨發不出薪水的窘境。

川普政府長期將縮減聯邦員工列為施政重點，這次更公開表示，將利用政府關門機會，進一步推動裁員計畫。川普日前在真相社群（Truth Social）發文稱，已與沃特會面討論哪些民主黨機構應該裁撤，以及裁撤措施是否為永久措施。

這一波政府關門源於國會2黨無法針對預算案達成協議。民主黨杯葛共和黨提出的法案，堅持必須保留即將到期的健保稅收抵免，因為這攸關上千萬美國人的醫療費用負擔。共和黨則指控民主黨不必要地讓政府停擺，引發聯邦政府關門的連鎖效應。

面對白宮裁員施壓，民主黨陣營強力反擊。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）指控川普政府「故意製造混亂」。2大公會組織「美國政府僱傭聯合會」（AFGE）與「美國勞工聯合會和產業工會聯合會」（AFL-CIO）已向法院提起訴訟，質疑政府在停擺期間裁員的合法性。





