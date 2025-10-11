超級富豪都買哪些奢侈品？　「年撒8.8兆」敗金內幕揭密

▲超級富豪在豪華交通工具與奢侈品每年消費破2千億美元。（示意圖，pixabay）

「超級富豪」的消費力有多狂？根據財富情報公司「Altrata」的最新報告數據揭曉，全球身價超過3000萬美元（約新臺幣9.1億元）的超級富豪們，在過去一年裡，光是花在奢侈品上的錢就高達2900億美元（約新臺幣8.8兆元）。值得注意的是，這群僅佔全球極小比例的超級富豪，坐擁的總資產卻逼近60兆美元（約新台幣1837.8兆元），囊括了全球百萬富翁三分之一的財富。從榜單上的馬斯克（Elon Musk）、埃里森（Larry Ellison）等動輒坐擁「十二位數淨資產」的頂級富豪身上，我們能清楚看到這股無可匹敵的消費潛能。

超級富豪群體的奢侈品消費總額高達2900億美元，豪華交通工具無疑是最龐大的支出項目，足足有1295億美元（約新台幣3.9兆元）。其中，單單在頂級汽車上的花費就衝破1000億美元大關，充分展現了頂級座駕作為身份地位與門面的核心。此外，私人飛機和超級遊艇每年總共燒掉286億美元，這份數據清晰地勾勒對這群富豪而言，最直接、最砸錢的炫富方式絕對是選豪華的「移動堡壘」。

超級富豪的消費版圖遠不止於豪華交通工具，他們還砸下1156億美元用於購買珠寶、名錶、時裝、名酒和奢華家具等「小件」精品，展現了對個人品味和頂級裝潢的極致追求。此外，藝術收藏也是展現財富的另一種證明，相關投入達到196億美元。順應「體驗經濟」趨勢，富豪們對於高端服務的需求激增。從靜心瑜珈到頂級水療，甚至刺激的非洲狩獵，這些奢華旅宿和體驗型活動的支出顯著增加，去年總額達253億美元。

值得注意的是，超級富豪的巨額開銷並非全為個人享樂。 報告引用的數據顯示，儘管缺乏去年的最新統計，光是2023年，全球超級富豪們的慈善捐款總額高達 2070 億美元，幾乎與他們在頂級遊艇、名貴手錶等純粹奢侈品上的總開銷等量齊觀。這項統計數字有力地說明，對於站在全球財富金字塔尖端的這群人而言，履行社會責任和投入慈善，同樣是他們資產分配的關鍵考量。



