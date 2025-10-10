　
生活 生活焦點

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？　一票吐真實心聲

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO看到帳單嚇一跳。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

科技業薪水優渥，常常有工程師在網路上分享年薪、分紅獎金，羨煞許多人，就有一名網友表示，阿姨跟姨丈都在竹科工作，幾次的聚餐後，發現阿姨跟姨丈花錢不手軟，最近一次去吃火鍋，和牛、龍蝦高單價食材都點了，瞄了一下帳單，居然快5千元，讓他很震驚，「工程師消費力都這麼驚人嗎？」貼文掀熱論。

有網友在Dcard發文，阿姨與姨丈都在竹科工作，姨丈則是工程師。過去幾次造訪新竹，兩人都熱情招待，餐廳的選擇都很高級，每次被請吃飯都很不好意思。最近一次3人去吃一間高級火鍋，菜色從和牛、明蝦到龍蝦一應俱全，整桌都是頂級食材，阿姨還說「再多點一點，不要客氣。」

他雖然吃得開心，但又有點不好意思。最後結帳時，他偷瞄了一眼帳單，「3個人快五千塊，直接嚇歪！」也忍不住感嘆，「雖然真的很好吃，值得那個價，但一般人平常很難沒事能去吃吧，知道工程師的經濟能力不差，但都這麼大手筆的嗎。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「等妳出社會幾年就懂了，有時間賺錢沒時間花就會大手筆了」、「年薪兩三百萬的話，這算是小錢吧，請親人吃好一點也很合理」、「只要有能力賺得夠多，且平常沒地方花，那值得花錢的契機出現時，是一點都不會手軟的」、「賺來的本來就是要花，沒有學會享受可能待不住那高壓環境」。

10/09 全台詐欺最新數據

444 2 0172 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／諾貝爾和平獎出爐！
20歲妹哭哭！　生日蛋糕竟被路人端走吃光
快訊／撞死闆娘BMW男醒了！　已做完筆錄
快訊／重機自撞墜10多公尺高架橋　騎士雙腿骨折命危
李芷霖「澀谷中空逛街」被拍！　裙子穿超短
「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因
陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

