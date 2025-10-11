台男擇偶夢幻職業「排行超意外」　空姐、模特兒都吃鱉

圖文／鏡週刊

在尋覓伴侶的過程中，職業與個性、生活習性同為重要的考量要素。近期，一項關於「男性理想對象職業」的網路投票在社群平台Dcard上引起迴響，吸引了超過8千人熱情參與，最終有數個特定行業從中脫穎而出，成為多數人心中的首選。然而，yes123求職網也公開相關調查報告，其結果與網路民意調查卻呈現出分歧傾向。

根據Dcard的投票結果，眾多行業類別中，「醫師／藥師／工程師／機師」這組專業人士以最高的比例15%拔得頭籌，其次是「會計／法務／教職／員警／公務員」佔約11％，而「啦啦隊／模特／SG／舞者／空姐」等形象亮麗的職業則獲得10%的青睞。

針對此結果，許多參與者紛紛留言發表看法，有人認為「女老師」具備挑戰性，「不要老師，女老師很恐怖，不信邪可以儘管嘗試」；有人則驚訝醫生類未造成壓力，更有人坦言理想歸理想，「選了也沒用啊…還不是單身」，並強調「不管哪種職業，有出社會打磨過都不差。雙方都不成熟就在一起是最要命的」；甚至有網友幻想夢幻組合表示，「公務員的上班時間，有老師的寒暑假，醫生的薪水，SG的臉跟身材，大概就是完美組合，當然以上純屬虛構，現實很難遇到這種」。

另外，與網路討論區的結果有所區別，yes123求職網針對上班族的調查則揭示了另一種擇偶取向。在這項來自職場人士的角度觀察中，男性心中最理想的伴侶職業是「一般公務員」（37.1%），緊隨其後的是「老師、教授」（35.8%）和「金融專業人員」（34.6%）。這份數據明確指出，雖然某些職業（如藝人、模特兒、航空人員）在網路上擁有高討論度，但在實際的擇偶觀念中，穩定性高的職業似乎更受青睞。

yes123求職網公布的男性心中最理想的伴侶職業排行如下：

1、一般公務員（37.1%）

2、老師、教授（35.8%）

3、金融專業人員（34.6%）

4、行政、總務人員（32.7%）

5、房東（28.3%）

6、藝人、模特兒（24.6%）

7、航空人員（23.4%）

8、網紅（21.2%）

9、醫護人員（19.9%）

10、業務、銷售員（18.4%）



