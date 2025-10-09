27歲女模「墜樓案」大逆轉！遺書竟是偽造　指甲驗出男性DNA

▲阿斯蘭最初被以自殺結案，但多項線索都顯示案情不單純，法院最終判定需重啟調查。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

土耳其27歲馬術教練兼模特兒賽瑪努爾·阿斯蘭（Semanur Arslan）2024年10月從43樓公寓的陽台墜樓身亡，由於警方在她的手機找到遺書，因此認定其為自殺。然而如今案情大逆轉，驗屍結果顯示，她的指縫被驗出不明男性DNA，且遺書疑似遭到偽造，因此法院下令重啟調查。

根據《太陽報》報導，27歲的阿斯蘭墜樓身亡後，檢方今年5月以證據不足為由結案，並做出不起訴決定，但死者家屬始終不相信女兒會自殺，持續向法院申請重啟調查。

律師指出，關鍵證據如DNA分析、手機資料和證人訪談都被錯誤處理或忽視。驗屍報告顯示阿斯蘭的死因為內出血或外出血，但警方當時僅將手機內文字視為自殺證據就匆忙定案。

法官審理後認定初步調查程序不完整，要求警方重啟調查，重新檢視所有手機資料、重新約談主要嫌疑人及家屬，同時將指甲縫內男性DNA與已知樣本進行比對。

令人懷疑的是，警方口中所謂的「遺書」內容來源不明，疑似遭到偽造。據了解，阿斯蘭身亡前，還提前叫好計程車，收拾行李並放在客廳，但當局認為，這些行為並非一個想要自殺的人會做的準備，質疑此案被草草結案，未能完成必要且充分的調查工作。

死者母親艾麗芙·卡拉卡（Elif Karaca）接受訪問時激動表示，「我女兒為什麼要赤腳出門？為什麼要下樓到停車場？我女兒根本沒有車。如果她真的想做那種事，為什麼還要叫計程車回家？」並且堅持女兒當時「充滿活力，絕對不可能自殺」。

隨著法院下令重新調查，案件已被發回相關部門，不過目前尚未發布任何逮捕令。