　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

27歲女模「墜樓案」大逆轉！遺書竟是偽造　指甲驗出男性DNA

▲▼27歲女模「墜樓案」大逆轉！指甲驗出男性DNA　遺書竟是偽造。（圖／翻攝自X）

▲阿斯蘭最初被以自殺結案，但多項線索都顯示案情不單純，法院最終判定需重啟調查。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

土耳其27歲馬術教練兼模特兒賽瑪努爾·阿斯蘭（Semanur Arslan）2024年10月從43樓公寓的陽台墜樓身亡，由於警方在她的手機找到遺書，因此認定其為自殺。然而如今案情大逆轉，驗屍結果顯示，她的指縫被驗出不明男性DNA，且遺書疑似遭到偽造，因此法院下令重啟調查。

根據《太陽報》報導，27歲的阿斯蘭墜樓身亡後，檢方今年5月以證據不足為由結案，並做出不起訴決定，但死者家屬始終不相信女兒會自殺，持續向法院申請重啟調查。

律師指出，關鍵證據如DNA分析、手機資料和證人訪談都被錯誤處理或忽視。驗屍報告顯示阿斯蘭的死因為內出血或外出血，但警方當時僅將手機內文字視為自殺證據就匆忙定案。

法官審理後認定初步調查程序不完整，要求警方重啟調查，重新檢視所有手機資料、重新約談主要嫌疑人及家屬，同時將指甲縫內男性DNA與已知樣本進行比對。

令人懷疑的是，警方口中所謂的「遺書」內容來源不明，疑似遭到偽造。據了解，阿斯蘭身亡前，還提前叫好計程車，收拾行李並放在客廳，但當局認為，這些行為並非一個想要自殺的人會做的準備，質疑此案被草草結案，未能完成必要且充分的調查工作。

死者母親艾麗芙·卡拉卡（Elif Karaca）接受訪問時激動表示，「我女兒為什麼要赤腳出門？為什麼要下樓到停車場？我女兒根本沒有車。如果她真的想做那種事，為什麼還要叫計程車回家？」並且堅持女兒當時「充滿活力，絕對不可能自殺」。

隨著法院下令重新調查，案件已被發回相關部門，不過目前尚未發布任何逮捕令。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國「流下男兒淚」敬業態度曝光　楊祐寧揭遺憾
全聯、家樂福上百商品「買1送1」！雙十連假祭優惠
快訊／台中BMW飛車撞茶行！兒淚「媽媽攔腰斷了」　相驗結果曝
日圓再貶！續刷8個月新低
騎士闖國道1號！　撞噴當場失去生命跡象
班上連爆黃金葛下毒、性騷！台中師5大失職　開罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

好市多會員「瘋搶金條」！每月賣65億貴金屬　上架幾小時被掃光

人質最快11日獲釋！以色列撤軍時程曝光　川普預計12日抵以色列

分析10萬起輕生案例　遺書最常提「爸、媽」！反映貧困長照悲劇

校園水塔傳惡臭驚見「腫脹腐爛屍」　全校師生連喝10天屍水崩潰

背痛以為年紀大了　竟是「直腸癌末期」！38歲男短短8周病逝

輝達新AI伺服器GB300將採用三星HBM3E　黃仁勳親筆信通知李在鎔

27歲女模「墜樓案」大逆轉！遺書竟是偽造　指甲驗出男性DNA

示警台海！美前議員點出以哈戰爭「3大教訓」　警惕中國威脅

日華懇議員出席國慶酒會　自民黨選對長：不應讓「台灣有事」發生

惡臭血水滴下樓揭「雙屍慘案」！　父化白骨、女兒倒地亡

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

好市多會員「瘋搶金條」！每月賣65億貴金屬　上架幾小時被掃光

人質最快11日獲釋！以色列撤軍時程曝光　川普預計12日抵以色列

分析10萬起輕生案例　遺書最常提「爸、媽」！反映貧困長照悲劇

校園水塔傳惡臭驚見「腫脹腐爛屍」　全校師生連喝10天屍水崩潰

背痛以為年紀大了　竟是「直腸癌末期」！38歲男短短8周病逝

輝達新AI伺服器GB300將採用三星HBM3E　黃仁勳親筆信通知李在鎔

27歲女模「墜樓案」大逆轉！遺書竟是偽造　指甲驗出男性DNA

示警台海！美前議員點出以哈戰爭「3大教訓」　警惕中國威脅

日華懇議員出席國慶酒會　自民黨選對長：不應讓「台灣有事」發生

惡臭血水滴下樓揭「雙屍慘案」！　父化白骨、女兒倒地亡

台驊9月營收月減4.08%、年減35.75%　公司穩定貨量表現穩健

板橋府中商圈驚傳墜樓！41歲男送醫不治　嚇壞逛街民眾

不可以虐兔兔！他逗弄被抓傷爆氣　亂棒狂K拋飛摔死牠...下場曝

好市多會員「瘋搶金條」！每月賣65億貴金屬　上架幾小時被掃光

黃國昌拋聯合政府非權位分配　鄭麗文認同：藍白需溝通並提共同主張

主播劉盈盈生了！　「見兒子濃眉大眼」笑了：真的不是偷生

人質最快11日獲釋！以色列撤軍時程曝光　川普預計12日抵以色列

林宜瑾涉詐助理費1412萬起訴　民進黨廉政會：一審判決有罪就處分

桃園自小客追撞等紅燈小貨車　車體變形駕駛不治！瞬撞畫面曝

分析10萬起輕生案例　遺書最常提「爸、媽」！反映貧困長照悲劇

【幸福就是這麼簡單】爸每天一回家就被女兒們熱情迎接

國際熱門新聞

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

日本太空人拍下「龍的巢穴」：颱風眼讓他恐懼

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

85後之花競技：李沁、李純、辛芷蕾

日媒：鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！

日本首度觀測到「南海海槽震源區」地層下陷

正妹主播自PO「入浴照」　大片肉色曝光

2少女挑戰「地鐵衝浪」身亡　媽看新聞發現

即／以哈簽停火協議　川普：人質即將獲釋

音樂人藏1.3萬色情片　被判鞭2下關22月

諾貝爾獎得主談台灣：企業與國家都非常成功

美股多收紅科技板塊強勢　標普那指再創新高

更多熱門

相關新聞

假醫師騙已婚女上床　18次強制性交判刑定讞

假醫師騙已婚女上床　18次強制性交判刑定讞

在診所擔任業務員的孫姓男子，2022年間向已婚女子小薇（化名）謊稱自己是醫師，騙小薇上床後，又借款40萬元。小薇察覺有異，刻意疏遠，但孫男竟多次以自殺或公開關係等方式要脅，又發生了18次關係。最高法院審理後，將孫男18次性行為各判刑3年8月，合計宣告共66年的刑期。全案定讞。

貿易關稅大戰　外銀調查：企業成本上升5～14%

貿易關稅大戰　外銀調查：企業成本上升5～14%

高雄爆幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳

高雄爆幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳

8歲童暴斃！社工被爆「查訪家暴」僅陪玩　鄰居錯愕吐內幕

8歲童暴斃！社工被爆「查訪家暴」僅陪玩　鄰居錯愕吐內幕

相驗結果曝！屏科大18歲新生校內自撞　頭部重創亡

相驗結果曝！屏科大18歲新生校內自撞　頭部重創亡

關鍵字：

模特兒墜樓案驗屍自殺調查

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面