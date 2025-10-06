　
社會 社會焦點 保障人權

8歲童暴斃！社工被爆「查訪家暴」僅陪玩　鄰居錯愕吐內幕

桃男童暴斃內幕3／社工查訪家暴僅陪玩鄰傻眼　社會安全網挨批失能難阻悲劇

圖文／鏡週刊

桃園市大園區一名就讀小學3年級的8歲男童，9月中疑似在家中浴室休克昏倒，送醫搶救4天後不治身亡，原以為是單純的意外案件，但醫院發現他身上有多處新舊傷痕，加上曾有家暴通報紀錄，檢警已介入調查。本刊接獲男童鄰居爆料，社工家訪都只做表面功夫，未落實調查工作，才錯失阻止憾事發生，本刊藉投訴人的觀察與還原，逐一拼湊出男童可能受虐的軌跡，希望司法能查出真相，避免慘劇重演。

Ａ先生表示，社工面對住戶詢問，僅回應：「孩子很皮，所以來陪他玩。」大家認為應是礙於法規不便說明，就不再追問。

有住戶觀察到社工來訪多次，卻很少上樓訪視，只在大廳或社區對面公園陪男童玩2小時左右便離開，而社工的解釋竟是「男童母親不開門」，只能請男童獨自下樓確認狀況。

桃男童暴斃內幕3／社工查訪家暴僅陪玩鄰傻眼　社會安全網挨批失能難阻悲劇

▲桃園市議員黃瓊慧在男童過世新聞曝光後，在社群po出男童曾遭家暴的資訊。（翻攝黃瓊慧Threads）

「小孩哪個不皮，不然社工怎麼不來陪我家孩子玩？若孩子已有被家暴的通報紀錄，社工訪視卻僅以陪玩帶過，社會安全網有何作用？難道不能通知警方陪同介入嗎？男童身上舊傷只要翻開衣服就能看到，社工有檢視嗎？ 」Ａ先生不滿地質疑道。

Ｂ同學進一步透露，社工大概每週來訪一次，案發前的11日晚間，有成功進到男童家中訪視，約一個半小時後離開，但隔天12日晚間有2名友人來拜訪男童父母，一位是當晚離開，另一位則待到隔天早上才走，沒多久男童就被送醫急救。

Ａ先生認為，既然男童繼父曾有夥同親友教訓小孩的紀錄，檢警應將這2名來訪友人列為關係人，且男童前一天放學和送醫時，穿的都是同一件衣服，顯見根本未沐浴更衣，有違一般家庭照顧小孩的常理，相關單位應儘快釐清其中緣由。

檢警將在法醫鑑定報告出爐，發動新一波的偵查作為，然而Ａ先生等人都覺得，不管導致男童直接死亡的原因為何，男童父母的教養方式絕對難辭其咎，希望司法能盡快還男童公道，也呼籲相關單位別讓通報、訪視作業淪為形式，不然悲劇只會不斷重演。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

