「屎在滾」車禍後先衝回家　駕駛挨告肇逃獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿榮（化名）今年9月間開車違規迴轉，導致一名機車騎士閃避不及撞上，但他因為肚子痛，在警察到場之前先衝回家上廁所，結果被檢方認定為肇事逃逸並依法起訴。不過，基隆地院法官日前審理之後，認為阿榮只是暫時離去，而非肇逃，最終裁定他無罪。

▲阿榮肚子痛想趕快回家上廁所，結果發生車禍，還因此挨告肇逃。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方認為，阿榮去年9月間開車行經基隆市暖暖區八堵時，因違規迴轉，導致機車騎士A男閃避不及撞上，當場人車倒地，A男全身多處擦傷、門牙斷裂脫落，阿榮卻在事故發生之後，自行徒步離開現場，涉犯發生交通事故致人傷害而逃逸罪嫌，因此依法將他起訴。

阿榮則辯稱，事故發生之後他立刻下車關心A男，並用自己的手機報警，再請附近的超商店長幫忙叫救護車，當天他因為肚子痛，急著回家上廁所才會在停車時違規，沒想到發生車禍，但又實在忍不住了，便請本來準備回家的媽媽折返回現場幫助了解情況，他則趕快跑回家上廁所再返回，一回來就立刻向警方坦承肇事，還當場做了酒測。

基隆地院法官檢視相關證據影像，發現阿榮在事故發生之後，確實有立刻下車上前關心A男，雖然他在警方、救護車尚未到場前就徒步離開，但車輛仍停在現場，加上超商店長及母親的證詞、警方職務報告內容均與他的說詞相符，因而認定他的說詞應屬事實。

此外，法官指出，阿榮的住處距離事故現場僅200多公尺，步行所需時間大約為3分鐘，他在15分鐘之內返家上廁所再回到現場，應當沒有故意拖延時間的意圖，從現有證據看來，尚無法認定他主觀上具有逃逸的犯意，最終裁定無罪，全案仍可上訴。