信義分局副所長包庇「鮑魚達人」涉賄700萬、白手套聲押　妻列被告

社會 社會焦點 保障人權

信義分局副所長包庇鍾文智涉賄700萬、白手套聲押　妻列被告

▲「摩坦利」投資公司負責人鍾文智，被控炒作多檔存託憑證（TDR），最高法院昨(12)重判他30年5月定讞 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲鍾文智棄保潛逃。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

「鮑魚大王」鍾文智因炒作存託憑證（TDR）獲利4.7億，判刑30年5月確定，卻在防逃機制啟動前成功出逃。檢調發現他早與福德派出所前副所長李俊良勾結，偽造簽到紀錄逃避監管，更查出700萬元可疑資金流動，疑涉賄賂，昨日大動作搜索約談18名警員，案情持續擴大。

棄保潛逃、警界涉案
「鮑魚大亨」鍾文智因炒作TDR賺進近5億，遭判重刑後竟能棄保潛逃，震驚社會。調查局發現，鍾文智落跑前就買通信義分局福德派出所，透過副所長李俊良等人，製造假簽到紀錄，成功規避應報到的規定。李俊良與鍾文智之間還有達700萬元的異常資金往來，檢調懷疑是賄款，並發現李俊良的家人帳戶也有可疑金流。

昨天檢調兵分15路搜索福德及三張犁派出所，約談李俊良、現任副所長古志銘、梁思強、鍾文智司機葉仲清等18名官警到案。李俊良凌晨被依貪污罪移送複訊，檢方也聲押鍾文智司機葉仲清，李俊良妻子黃鈺婷則以50萬元交保並限制出境。

金流異常與報到造假
調查進一步發現，鍾文智2018年起被限制住居、出境及須定期向派出所報到，2021年更換成每週三次。雖然有這麼多限制，鍾文智卻能利用警界人脈，找上李俊良等人協助「護航」偽造簽到，甚至在李俊良調任後，再由古志銘、梁思強接手協助。報到紀錄有明顯造假疑點，有時人根本不在本地卻有簽到紀錄。

李俊良供稱那700萬元是鍾文智「球版賭債」，由司機葉仲清分批轉交，否認對價關係。但檢調認為葉仲清就是鍾文智的白手套，沒採信李俊良說法。李俊良的妻子黃鈺婷因帳戶金流不明，也被改列貪污財產來源不明罪嫌。

私交密切與法院監控疏漏
檢調還發現，鍾文智和李俊良關係匪淺，兩人常聚餐，鍾文智甚至在福德所附近提供私人會所，供副所長們休息、打牌。這三名副所長都曾多次前往，讓外界懷疑內情不單純。

另外，台灣高等法院法官陳勇松在審理鍾文智案時，未及時處理科技設備監控令，造成檢方無從決定是否抗告，讓鍾文智有機會從容逃逸。北檢已另案偵辦法官是否有枉法裁判與圖利問題。

▲鍾文智逃亡路線 。（圖／台北地檢署提供）

棄保與規避監控
鍾文智被判刑後，法院本應加強監控，卻因程序疏失，最後一次電子手環監控到期後沒再延長。鍾文智早有預謀，判決確定的隔天就從北市逃往新北，再轉往宜蘭等地，最後搭船潛逃中國。檢方已起訴當時協助他逃亡的三名同鄉。

調查顯示，鍾文智在2021至2023年間多次在外地卻有本地簽到紀錄，警方涉偽造簽名，掩護他定期報到，讓整起案情不斷擴大，警界貪瀆問題浮上檯面。

12/16 全台詐欺最新數據

鍾文智

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

