黃子佼開賓士涉肇逃！堅稱沒感覺撞到…疑副駕回頭看畫面曝

記者陳以昇／新北報導

藝人黃子佼因購買、持有兒少性影像，一審遭判刑8月，目前全案仍在上訴中，官司纏身至今，卻又傳出今年8月份涉開車撞傷女騎士後肇事逃逸，監視器影片顯示，當時副駕駛座疑似有乘客，事發後還有回頭查看動作，但黃子佼9月21日被通知到案時卻說「沒感覺有撞到人」，僅表示當時要禮讓一輛外送機車，全案將依過失傷害、肇事逃逸函送偵辦。

▼監視器疑拍到黃子佼副駕有人（箭頭），還回頭查看女騎士倒地（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

從監視器畫面顯示，黃子佼開著紅色賓士轉彎時，與右側機車發生碰撞，騎士當場連人帶車摔倒在地，當下他緩緩停下約2秒後便開車離去，也未下車查看，而在黃子佼車內副駕駛座，疑似有載人，車子駛離現場時，副駕還有疑似回頭查看的動作。

據了解，黃子佼8月24日當天上午7時許，駕車沿三重區五谷王南街往重新路方向行駛，未料在巷口與同向騎乘機車的60歲林姓婦人發生擦撞，林婦當場人車倒地，造成她臉部擦傷、右前臂擦傷、左手肘擦傷、右膝擦傷。事後自行前往醫院就醫、驗傷後，持驗傷單到警局報案。警方後續進一步通知肇事駕駛到案後，才知竟然就是黃子佼。

而黃子佼到案供稱，事發當時他是要禮讓前方經過的外送機車才停下，且當下「沒感覺撞到人」才離開，而堅稱不知有撞到人的說法，令人不解。目前全案完成筆錄後，將函送新北檢偵辦。

▼黃子佼與機車發生擦撞的監視器畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼黃子佼紅色賓士右前輪弧有明顯擦傷痕跡。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼女騎士機車車前擋土有擦傷痕跡。（圖／記者陳以昇翻攝）