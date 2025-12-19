　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫妻都被關！尪助7女性交易要關1年5個月　求情被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿瀚（化名）因協助7名女子進行性交易，被法院判處有期徒刑1年5個月，加上他先前已有2次犯圖利容留性交罪的判刑紀錄，所以檢方不同意讓他易科罰金或易服社會勞動。阿瀚向法院聲明異議並打出親情牌，希望能獲得不入監的機會，但被高雄地院法官裁定駁回。

▲▼ 監獄。（圖／CFP）

▲因為妻子已經入監服刑，阿瀚擔心家人無人照顧，希望能獲得易刑處分的機會。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿瀚的妻子先前因他案入監服刑，他自己也因為涉犯妨害風化案件，被法院依共同犯圖利容留性交罪，共7罪，判處有期徒刑1年5個月。

案件送交執行之後，檢方表示，阿瀚2017年、2019年都曾涉犯妨害風化案件，1次入監服刑、1次易科罰金，如今再犯本案，應當視為累犯，若易刑恐怕難收矯正之效，所以不同意讓他易科罰金或易服社會勞動。

阿瀚不服，決定向法院聲明異議，他直指檢方裁量有瑕疵，況且妻子已經入監服刑，若他也入監，家人將無人照顧。

不過，高雄地院法官認為，阿瀚先前已有2次犯圖利容留性交罪被法院判刑的紀錄，這次再犯，涉及容留多達7名女子進行性交易，可見他的法治觀念極為淡薄。

法官接著指出，檢方在作成否准阿瀚易科罰金、易服社會勞動的處分之前，已經給予他陳述意見及表達個人特殊事由的機會，執行指揮程序並無瑕疵，也沒有超過法律規定的範圍，難認有執行指揮違法或不當之處。

法官表示，阿瀚的家庭狀況雖然令人同情，但這與法律賦予檢察官裁量是否准許易刑處分執行的要件無關，最終仍認定他的主張尚屬無據，裁定駁回，全案仍可抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林岳平說明選江少慶關鍵！　盼明年至少分擔10場先發
快訊／59：49表決通過！　立院確定延會到明年1/31
號召彈劾賴清德「連署超過170萬人」！　網砲翻1bug
快訊／台北跨年　完整卡司名單公開
快訊／就是江少慶！　統一正式官宣
「她那麼怕痛」閨蜜見23歲女撞死畫面淚：衣服我送的
快訊／「集體代簽」讓鮑魚大亨落跑　北市3副所長遭火速拔官
藍白彈劾賴清德　總統府：合乎憲政都給予尊重
藍白提案彈劾賴清德！全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑內輪差險要命！新店公車右轉...女騎土左腳踝被夾斷噴血

花500萬只買到4份郭董連署書　屏東縣議長賄選案發回高院更審

台61線水泥護欄離奇倒地！3車煞不住連環撞　輪胎爆開底盤全毀

目睹心儀女神跟別人喝酒...醋男怒尻他後腦　街頭暴走畫面曝

他罵警「阿斯巴拉」　代價罰金8千元＋拘役40日

「一起炒房」騙8億！全買豪車名牌包　警臥底抄掉吸金集團

BMW猴吸喪屍毒撞死行人！冷血肇逃喊不知撞到...關1年胖了一圈

「路怒哥」國道急剎擋垃圾車...還狂譙5字經　公共危險罪起訴

絕命畫面！25歲修車男下班遇死劫　直撞左轉轎車「口鼻噴血亡」

嘉義男路邊賣蘭花遭檢舉開紅單　里長曝他30年催淚身世惹鼻酸

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

疑內輪差險要命！新店公車右轉...女騎土左腳踝被夾斷噴血

花500萬只買到4份郭董連署書　屏東縣議長賄選案發回高院更審

台61線水泥護欄離奇倒地！3車煞不住連環撞　輪胎爆開底盤全毀

目睹心儀女神跟別人喝酒...醋男怒尻他後腦　街頭暴走畫面曝

他罵警「阿斯巴拉」　代價罰金8千元＋拘役40日

「一起炒房」騙8億！全買豪車名牌包　警臥底抄掉吸金集團

BMW猴吸喪屍毒撞死行人！冷血肇逃喊不知撞到...關1年胖了一圈

「路怒哥」國道急剎擋垃圾車...還狂譙5字經　公共危險罪起訴

絕命畫面！25歲修車男下班遇死劫　直撞左轉轎車「口鼻噴血亡」

嘉義男路邊賣蘭花遭檢舉開紅單　里長曝他30年催淚身世惹鼻酸

日央上調政策利率至0.75%創30年來最高　日圓反走跌至156

林岳平說明獅隊選江少慶關鍵：最符合補強　盼明年至少分擔10場先發

大貨車閃車禍突切道　國光客運：駕駛急煞仍撞上

《紐約客》百年堅守真實　事實查核部門運作大公開

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

疑內輪差險要命！新店公車右轉...女騎土左腳踝被夾斷噴血

花500萬只買到4份郭董連署書　屏東縣議長賄選案發回高院更審

悍將領隊陳昭如不捨放手江少慶　林威助說明傷後評估與戰力考量

多吃魚變聰明？譚敦慈最推薦鯖魚　少吃4種大型魚

獨／怕小孩坐不住？導演掛保證「安靜到讓你嚇一跳」　《好餓的毛毛蟲秀》直擊揭密

女婿換心失敗病逝 賴佩霞忍痛：全家又哭又笑

社會熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

垃圾車剖成2半移出遺體　女清潔員艱辛修復過程曝

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

性侵小五女友遭判刑！他上訴辯進不去逆轉免關

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

鍾文智「代簽報到」黑幕曝　福德所副所長竟集體包庇

5個月大男嬰沒打疫苗　父母：他死了

即／集體助逃鮑魚大亨　北市警3副所長火速拔官

鮑魚大亨鍾文智棄保潛逃　檢調搜索信義分局等15處

生下剴剴就棄養害遭虐死　生母申請180萬補償金遭駁

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

即／19歲男騎車自摔撞樹亡　女友驚見慘況淚崩

鮑魚大亨落跑案「火爆子」推擋鏡頭　副所長喝斥

更多熱門

相關新聞

查勤妻通話被拒　夫「偷裝GPS」被判刑

查勤妻通話被拒　夫「偷裝GPS」被判刑

人夫阿哲（化名）去年8月間要求查看妻子小花（化名）的通話紀錄被拒絕，竟不死心，同年9月間偷偷在機車安裝GPS定位追蹤器，結果被小花發現，夫妻倆因而鬧翻。高雄地院法官審理之後，依犯強制未遂罪、竊錄他人非公開活動罪，判處阿哲拘役55日，得易科罰金5.5萬元。

小王車震人妻　交往7個月代價30萬

小王車震人妻　交往7個月代價30萬

網友IG限動曬禮券　他見1細節領走爽花

網友IG限動曬禮券　他見1細節領走爽花

偷吃人夫2年　小三拒賠辯「沒離婚」

偷吃人夫2年　小三拒賠辯「沒離婚」

賺500元遭求償287萬　車手喊冤被打臉

賺500元遭求償287萬　車手喊冤被打臉

關鍵字：

高雄地院

讀者迴響

熱門新聞

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

確定了！獅選江少慶補償 今將公布

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

男歌手爆家中昏倒送醫「洗胃數小時」：閻王拒收

鄭運鵬出手整頓世曦！內部信曝大改獎金制度　追回數千萬

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面