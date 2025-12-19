夫妻都被關！尪助7女性交易要關1年5個月　求情被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿瀚（化名）因協助7名女子進行性交易，被法院判處有期徒刑1年5個月，加上他先前已有2次犯圖利容留性交罪的判刑紀錄，所以檢方不同意讓他易科罰金或易服社會勞動。阿瀚向法院聲明異議並打出親情牌，希望能獲得不入監的機會，但被高雄地院法官裁定駁回。

▲因為妻子已經入監服刑，阿瀚擔心家人無人照顧，希望能獲得易刑處分的機會。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿瀚的妻子先前因他案入監服刑，他自己也因為涉犯妨害風化案件，被法院依共同犯圖利容留性交罪，共7罪，判處有期徒刑1年5個月。

案件送交執行之後，檢方表示，阿瀚2017年、2019年都曾涉犯妨害風化案件，1次入監服刑、1次易科罰金，如今再犯本案，應當視為累犯，若易刑恐怕難收矯正之效，所以不同意讓他易科罰金或易服社會勞動。

阿瀚不服，決定向法院聲明異議，他直指檢方裁量有瑕疵，況且妻子已經入監服刑，若他也入監，家人將無人照顧。

不過，高雄地院法官認為，阿瀚先前已有2次犯圖利容留性交罪被法院判刑的紀錄，這次再犯，涉及容留多達7名女子進行性交易，可見他的法治觀念極為淡薄。

法官接著指出，檢方在作成否准阿瀚易科罰金、易服社會勞動的處分之前，已經給予他陳述意見及表達個人特殊事由的機會，執行指揮程序並無瑕疵，也沒有超過法律規定的範圍，難認有執行指揮違法或不當之處。

法官表示，阿瀚的家庭狀況雖然令人同情，但這與法律賦予檢察官裁量是否准許易刑處分執行的要件無關，最終仍認定他的主張尚屬無據，裁定駁回，全案仍可抗告。