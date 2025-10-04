　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

謊報護照遺失「4年後真相超展開」　他瞎扯：剛出社會不懂

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）2017年間將自己的護照寄給真實身分不明的張姓網友，隨後前往警局報案，聲稱護照在家中遺失，結果4年之後使用他護照的偷渡者在義大利被查獲，整起事件才被揭發。基隆地院法官日前審理之後，依犯交付護照供冒名使用罪，判處阿哲拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲▼出國,出國旅遊,護照。（圖／記者賴文萱攝）

▲阿哲將自己的護照寄給網友。（示意圖／記者賴文萱攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2017年10月間向外交部領事事務局申請護照，接著，他將自己的護照寄給張姓網友，大約2周之後，他才前往警局報案，聲稱護照在家中遺失。

然而，外交部領事事務局在2021年接獲通知，一名國籍不詳的人士使用我國護照，被義大利政府移民官員查獲，內政部移民署國境事務大隊進一步比對發現，該護照的資料與阿哲「聲稱遺失的護照」完全相符，只有照片不一樣，整起事件才被揭穿。

阿哲到案之後，辯稱是網友要幫忙機票，當時他剛出社會不懂，就把護照寄過去了，事後雖然有討要，但對方都沒有歸還。不過，檢方並未採信阿哲的說詞，訊後仍依法將他起訴。

基隆地院法官表示，阿哲明知護照具有個人專屬性，仍輕率交給他人，甚至向警方謊報遺失，行為確實不妥，考量到他已改口坦承犯行，最終依犯交付護照供冒名使用罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭刺一度命危　11歲女童最新狀況曝
快訊／高市早苗當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相
富邦味全大場面！　力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見
快訊／創新高！破2萬鏟子超人湧災區　驚人畫面曝
「半夜一群人大吼大叫」　心靈協會：在釋放能量
防小黑蚊！　鏟子超人「必帶神物」曝光
快訊／匿名信爆球員涉賭！　中職、工會回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

賞月前先鏟泥！連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復　驚人畫面曝

心靈協會奪命「半夜有人大吼大叫」警3度上門　詭辯：在釋放能量

快訊／高雄78歲阿姨騎士闖紅燈！遭休旅車攔腰猛撞　昏迷搶救中

快訊／石碇透天厝貨梯變「大怒神」　2工人急墜5米骨折送醫

高雄市區驚見2樓高「鋼筋垃圾山」黑歷史曝光　市府開罰勒令停工

台大版紅姐學霸背景曝！父是警察立志讀法　住處抄出6918淫片

謊報護照遺失「4年後真相超展開」　他瞎扯：剛出社會不懂

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

賞月前先鏟泥！連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復　驚人畫面曝

心靈協會奪命「半夜有人大吼大叫」警3度上門　詭辯：在釋放能量

快訊／高雄78歲阿姨騎士闖紅燈！遭休旅車攔腰猛撞　昏迷搶救中

快訊／石碇透天厝貨梯變「大怒神」　2工人急墜5米骨折送醫

高雄市區驚見2樓高「鋼筋垃圾山」黑歷史曝光　市府開罰勒令停工

台大版紅姐學霸背景曝！父是警察立志讀法　住處抄出6918淫片

謊報護照遺失「4年後真相超展開」　他瞎扯：剛出社會不懂

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

應援花蓮受災戶！　 勞動部啟動保費補助與傷病給付支援

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

小熊波伊德國聯分區系列賽G1先發　挑戰休3天登板對決釀酒人

力亞士自評今年　喊話留隊：富邦是我的第一志願

快訊／高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相

Rosé才是C位！天后瑪丹娜視角曝「歧視真相」　網暴動：照片說明一切

獨行俠豪華專機全新升級　厄文、戴維斯首見反應驚呼連連

「犯規、觸身都是比賽一部分」力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

這老闆太佛！　同事赴花蓮當鏟子超人...蕭敬騰霸氣「費用全包」

《BOYS 2》男偶像大街「鎖喉壓制」打人醉漢！　12秒英雄片瘋傳　

【嚇到靈魂出竅】老公見鬼臉高8度慘叫跌坐在地XD

社會熱門新聞

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

租1400萬奧斯頓馬丁耍帥　撞爛3車成廢鐵落跑

台南資源回收廠凌晨起火　火光濃煙狂竄

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

辣椒水襲擊李正皓　天道盟主嫌出庭爽快認罪

2公噸「黑心豬大腸」流向　驚見北部知名麵線

泡麵加蛋都不給吃　靈修男被迫「互毆淨化」

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！「智障小草」被揪出

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

更多熱門

相關新聞

外交部東部辦事處今「停辦護照業務」　預約者可2周內原時段遞件

外交部東部辦事處今「停辦護照業務」　預約者可2周內原時段遞件

因應樺加沙颱風來襲，花蓮縣政府宣布23日停止上班，外交部領事事務局表示，外交部東部辦事處當天將停止各項領務服務，包括國人護照申辦及核發。

醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬緩起訴

醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬緩起訴

「護照戳章」掰了　10年內恐成歷史

「護照戳章」掰了　10年內恐成歷史

偷吃人夫辯正宮有問3人行　小三被打臉

偷吃人夫辯正宮有問3人行　小三被打臉

女大生機車護照被偷　將赴德國交換生急PO文求助

女大生機車護照被偷　將赴德國交換生急PO文求助

關鍵字：

基隆地院護照

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

9家手搖飲中秋優惠一次看

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面