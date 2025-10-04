謊報護照遺失「4年後真相超展開」　他瞎扯：剛出社會不懂

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）2017年間將自己的護照寄給真實身分不明的張姓網友，隨後前往警局報案，聲稱護照在家中遺失，結果4年之後使用他護照的偷渡者在義大利被查獲，整起事件才被揭發。基隆地院法官日前審理之後，依犯交付護照供冒名使用罪，判處阿哲拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲阿哲將自己的護照寄給網友。（示意圖／記者賴文萱攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2017年10月間向外交部領事事務局申請護照，接著，他將自己的護照寄給張姓網友，大約2周之後，他才前往警局報案，聲稱護照在家中遺失。

然而，外交部領事事務局在2021年接獲通知，一名國籍不詳的人士使用我國護照，被義大利政府移民官員查獲，內政部移民署國境事務大隊進一步比對發現，該護照的資料與阿哲「聲稱遺失的護照」完全相符，只有照片不一樣，整起事件才被揭穿。

阿哲到案之後，辯稱是網友要幫忙機票，當時他剛出社會不懂，就把護照寄過去了，事後雖然有討要，但對方都沒有歸還。不過，檢方並未採信阿哲的說詞，訊後仍依法將他起訴。

基隆地院法官表示，阿哲明知護照具有個人專屬性，仍輕率交給他人，甚至向警方謊報遺失，行為確實不妥，考量到他已改口坦承犯行，最終依犯交付護照供冒名使用罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。