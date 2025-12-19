BMW猴吸喪屍毒撞死行人！冷血肇逃喊不知撞到...關1年胖了一圈

▲台中BMW猴白姓男子毒駕撞死葉姓行人，今開庭仍不認殺人。（圖／資料照，記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市白姓男子撞死葉姓行人，還被查出毒駕、肇逃、無照，行徑相當囂張。案件將由國民法官審理，今日首次開準備程序庭，白被提解到庭時，可見身形比1年多前胖了一圈。白男否認殺人犯意，稱自己不知道有撞到人或東西。

去年10月26日， 白男無照駕駛黑色BMW租賃車，先在桃園市殯儀館附近吸食K菸，隨即駕車返回台中太平住家。隔天凌晨5時許，在住家施用毒咖啡包、吸食喪屍煙彈後，駕車前往北屯區一處朋友家，在友人住處繼續吸毒。

27日上午9時5分，白男駕車要返回太平區住家，在三光北一街108巷口，撞擊靠邊行走的葉姓男子，葉男倒臥地面後，白男沒有停車，又再度把人撞輾，並且加速逃逸，葉男被緊急送醫搶救不治，而白男因自撞號誌箱被逮。

白男被依殺人、毒駕等罪起訴，今開庭時僅承認毒駕、無照與違反道交條例。白說，否認有殺人的意思，客觀事實承認，但是當下不知道有撞到東西。審判長簡芳潔追問，就監視器畫面可見，葉姓死者是被撞到前擋上，仍是爭執？白還是否認殺人。

▲白男當時吸毒後駕車，把葉姓行人撞到擋風玻璃上，竟稱自己不知道撞到東西。（圖／資料照，記者許權毅攝）



白男辯護律師林堡欽說，被告不知道撞到何人，葉姓行人倒地後，被告也不知悉，因此離開未停留；葉姓死者家屬委任律師說，被告仍否認殺人，請鈞院從重量刑。

簡芳潔整理爭點，白男是否有殺人犯意、主觀上否有肇逃致死犯意，以及是否有刑法第19條行為時因精神障礙或心智缺陷導致辨識行為能力降低，得以減刑，若有是否有自由行為之適用。

檢辯雙方則就葉姓死者解剖照片是否有調查必要性有不同看法。辯方認為以法醫解剖報告為主，可接受提示直接性傷勢照片，即可達到舉證目的；檢方稱，過往國民法官案件合議庭從未認為舉剖照片沒有調查必要性，若是會造成國民法官心理負擔，可減少使用，檢方也不會沒事使用一大堆大體照片，報告無法取代照片。