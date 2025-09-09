她偷吃人夫辯「正宮有問可否3人行」　法官打臉：只是探問非真心

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿興（化名）與女子小滿（化名）發生婚外情，決定提告求償50萬元；小滿則辯稱，人妻曾詢問「3人同居是否可行」，可見早已知悉且同意她和阿興的事情。不過，基隆地院法官日前審理之後，沒有採信小滿的說詞，並判她應賠償人妻15萬元較為適當。

▲小滿聲稱人妻早就知道她和阿興的交往關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿興在婚姻關係存續期間與小滿發生婚外情，甚至有過性關係，導致她的婚姻破碎，小滿的行為已經侵害到她的配偶關係身分法益，且情節重大，因而決定對小滿提告求償50萬元。

小滿則辯稱，她確實在2024年2月至7月間與阿興發生過多次性關係，但人妻曾在同年7月傳訊息詢問「3人同居是否可行」，可見早就知悉且同意她與阿興之間的交往關係，如今卻反過來興訟求償，顯然有違誠信。

但基隆地院法官檢視雙方的對話紀錄，發現人妻詢問「妳能接受我們3個人一起生活嗎」的時候，有提到這個想法是阿興提出來的，她應當只是探問，目的是想知道小滿對於「維繫這段不倫關係的意願有多堅決」，並非真心附和。

最終，法官沒有採信小滿的說詞，並判她應賠償人妻15萬元較為適當，全案仍可上訴。