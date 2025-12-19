鮑魚大亨落跑案「火爆子」推擋鏡頭　副所長喝斥

記者黃宥寧／台北報導

「鮑魚大亨」鍾文智因炒作TDRT判刑定讞後棄保潛逃，檢調追查發現，疑有官警協助規避報到程序。北檢搜索約談信義分局官警後，涉案副所長古志銘凌晨以30萬元交保，不料離去時其兒子不滿媒體拍攝，拍打攝影記者器材引發推擠，現場一度火爆，法警隨即上前喝斥並要求雙方隔開。

▲鍾文智潛逃案延燒警界，古姓副所長兒子擋拍引發拉扯 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台北地檢署18日指揮調查處大動作搜索、約談信義分局相關官警，釐清是否有人涉入協助鍾文智規避司法監控。經漏夜偵訊後，今（19）日凌晨依涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，諭令福德街派出所副所長古志銘以30萬元交保。

▲古志銘副所長涉案交保，離場爆推擠衝突 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

不料，古志銘步出法警室時，現場卻突發肢體衝突。據現場媒體拍攝畫面顯示，古男離去時，其兒子疑因不滿媒體近距離拍攝，突然伸手拍打攝影記者器材，雙方隨即發生推擠拉扯，場面一度火爆。

衝突發生後，古志銘立即上前制止，並喝斥兒子退開，法警也隨即趨前介入，當場要求雙方隔開，迅速將現場秩序控制住。古男隨後在親友陪同下離去。

據了解，鍾文智潛逃案牽涉層面不僅止於個人犯行，是否有人從旁協助規避司法程序，已成檢調追查重點。由於古志銘涉案身分為現職副所長，相關發展也在警界引發高度關注，後續除刑事責任外，是否涉及行政調查或懲處，仍有待警政體系進一步釐清。

至於鍾文智行蹤，檢調表示，將持續擴大追查相關金流與人際網絡，並全面清查是否仍有其他人涉案，一併依法究責。