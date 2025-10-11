　
社會 社會焦點 保障人權

楊宗緯貴人！中山區角頭「空董」病逝　享年79歲

▲▼中聯集團大哥「空董」張忠信。（圖／ETtoday資料照）

▲中聯集團大哥「空董」張忠信。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

台北市中山區「中庄幫」精神領袖張忠信，10日凌晨因病逝世，享年79歲。他早年從大同區崛起，後來在中山區建立角頭勢力。張忠信一生幹過不少黑道大事，星光幫藝人楊宗緯當時也是他一手炒熱。

張忠信以「空信」或「空董」為人熟知，早年活躍於台北市大同區，1964年他與「廈門幫」因械鬥事件崭露頭角，逐步建立名聲。1970年，他轉至中山區發展，並以「中庄」為據點，獲得牛埔幫的支持，開始從事地下活動，逐漸形成「中庄幫」角頭勢力。其後，他更以結拜方式與華西街幫等勢力維持友好關係，讓人稱道。

張忠信3年前感染帶狀皰疹後，免疫力逐漸下降。今年初，他因呼吸困難緊急送醫，經過3個月治療一度好轉，但病情在農曆七月後急轉直下。家屬在今天凌晨做出拔管決定，隨後安排移靈事宜。據悉，後事由他的第三個兒子主導，至於告別式是否低調進行，目前尚無確切消息，警方也正密切留意相關動態。

▲楊宗緯。（圖／記者林敬旻攝）

星光幫藝人楊宗緯當年也是張忠信一手炒熱，後來介紹給演藝界大亨許安進簽約，但後來雙方合約有糾紛，張忠信被控恐嚇強取楊宗緯與華研國際公司的唱片合約。

根據聯合報報導，張忠信晚年鮮少露面，3年前感染帶狀皰疹、免疫力下降，今年初因呼吸困難緊急送醫，農曆七月後病情急轉直下。家屬在10日凌晨決定拔管，隨後安排移靈事宜。

