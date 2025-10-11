單親爸淪車手　1夜犯12案拚奶粉錢

▲詐騙車手。示意圖非本文當事人。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

彰化縣一名單親爸爸何姓男子，原是板模工，為了掙更多「奶粉錢」照顧國小女兒，竟加入跨國詐騙集團當車手。2023年5月19日晚上，他在短短幾小時內完成12次提款操作，提領90萬現金，自己分得12萬元。然而，警方迅速根據監視器畫面追蹤到他，最終被查獲，所有不法所得被沒收，並遭法院判刑2年6月，併科罰金12萬元。

根據判決書指出，何男曾在10年前於高雄涉及另一詐欺案，案件至今仍未結案。此次，他為賺取12萬元再度淪為車手，接受上手「小丸丸」提供的12張提款卡。案發當晚，「小丸丸」載何男到多台ATM進行提款，每次提領金額介於5萬至7萬元間，總額高達90萬元。事後，因被害人察覺異常紛紛報警，警方透過監視器鎖定何男並迅速逮捕，他坦承參與詐騙，但表示完全不清楚「小丸丸」的真實身分，最終一人扛下所有損失。

審理過程中，何男向法官陳述，他離婚後獨自扶養年幼女兒，為了生活拼命工作。早年因收入不穩定，加上前案賠償壓力，才會誤入歧途。他表示現今工作穩定，原想用正當方式賠償被害人，但因前案即將入監服刑，已無法繼續工作，懇求法官輕判。然而，法官認為他的說詞不足以動搖判決。

法院指出，何男選擇非法途徑牟利，參與詐欺集團並擔任車手，助長犯罪行為，導致詐騙金流斷點，使後續追查更加困難。此案中，何男共觸犯12罪，法院對每罪判刑1年5月，合併執行2年6月，並併科罰金12萬元。法官強調，被告行為不僅涉及道德瑕疵，更對社會造成危害，難以輕判。