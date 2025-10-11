　
社會 社會焦點 保障人權

詐騙該死！兒子「千萬結婚基金」被騙中風　準媳婦跑了

▲詐騙集團越來越狡猾，利用民眾追求高額獲利的心理，設下陷阱騙取金錢。（圖／記者梁建裕攝）

▲詐騙集團越來越狡猾，利用民眾追求高額獲利的心理，設下陷阱騙取金錢。示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

詐騙集團真的惡質！新竹李姓婦人聽信詐騙集團設局，導致兒子的買房、結婚基金1300多萬元，被詐騙集團以投資主力股可拉漲停板為誘餌，讓她一步步陷入圈套，導致家庭支離破碎。事後，詐團三名車手遭法院判刑，但受害家庭已無法重拾昔日幸福。

根據判決書指出，該詐騙集團透過通訊軟體LINE設局，佯稱教人操作股票能日進3%高利，吸引受害者上鉤。李婦被誘導下載特定軟體，對方宣稱能連線至主力大戶的專用帳戶進行低價申購，並以現金交易避免金流追查。李婦信以為真，先後交付超過千萬元，全由車手潘彥士出面收款。

李婦事後痛心表示，這筆錢是兒子用來計劃未來的基礎，卻因自己輕信受騙，導致兒子和未婚妻大吵，女方提出分手。兒子更因此中風住院，家庭陷入絕望。她與丈夫生活全然崩毀，丈夫罹患憂鬱症，自己則飽受失眠與焦慮煎熬，每日連花10元都得再三思量。

法院審理時指出，詐騙車手潘彥士、魏嘉誠及高樹權雖坦承犯行，但無力賠償損失，僅以空泛言詞表達和解意願。法官考量詐騙行為對受害者家庭及社會的深遠傷害，判處三人重刑，其中潘彥士刑期最長，達6年10月。

10/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄市鳳山區維新路一棟社區大樓10日晚間發生墜樓事件，一名57歲吳姓男子自12樓高處墜下，倒臥血泊，警消到場時已明顯死亡。警方在現場發現疑似遺書，內容提及其帳戶遭他人控制、提款卡被列警示無法使用，懷疑與詐騙事件有關。

