社會 社會焦點 保障人權

為150萬詐款款！兩煞「追砍19歲男」到案互稱不認識　警要追藏鏡人

▲▼南港citylink停車場砍人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲兩煞砍19歲男子到案竟稱互不認識，警方持續追幕後教唆者。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市南港區CITYLINK停車場10日凌晨0時許傳出一起砍人案，警方初步調查，19歲萬姓男子看完電影後到停車場取車，未料卻突然遭到2名陌生人持刀械攻擊，萬男頭部、臀部受傷，當場濺血，所幸沒有生命危險，警方追兩嫌到案，初步懷疑是150萬的詐騙黑吃黑款項有關，但是兩嫌聲稱互不認識，也將持續追查幕後藏鏡人。

警方調查，19歲萬姓男子在北市南港區看完電影準備開車離去，在停車場遭到36歲的潘姓男子與另名38歲的潘姓男子等2人伏擊，其中36歲潘男持刀砍殺萬姓男子，另名38歲潘男則持棍棒追打，最後兩人分別逃離現場。

警方根據監視器掌握36歲潘男行蹤，發現其在逃逸過程中，先到南港區的一家汽車旅館，警方到場時，潘男已離去，但是在裡面查獲3男2女，且還有毒品以及改造槍枝，此案件也將另案偵辦。 

警方持續追出36歲潘男又逃亡至捷運昆陽站附近，並且跑到髮廊染頭髮，警方當場抵達將人逮捕，懷疑對方染頭髮目的就是為了變裝逃逸，增加警方查緝的困難度。

南港分局也在10日晚上7時許順利將另一名持棍棒的38歲潘男查緝到案。據悉，兩人到案後表示互不認識，初步懷疑是因為詐騙款項被黑吃黑導致，警方不排除是背後藏鏡人同時派出兩人對萬行兇，也將持續追查幕後藏鏡人。

