地方 地方焦點

114年度桃園市優質紅茶評鑑比賽　復興區景美山林茶園奪特等獎

▲桃園優質紅茶評鑑賽

▲陳冠義局長宣布，114年度桃園市優質紅茶評鑑優勝茶農頒獎，擴大舉行。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

114年度桃園市優質紅茶評鑑比賽，經為期三天的評鑑工作，18日於龍潭區農會成績揭曉，由桃園復興區景美山林茶園農友脫穎而出，榮獲「特等獎」殊榮；頭等獎則由15名優秀茶農獲得。農業局局長陳冠義表示，獲獎農友將於雙十節、龍潭區三坑水鄉節活動頒獎。

陳冠義表示，桃園市自民國99年開始舉行優質紅茶評鑑比賽，因紅茶湯色紅豔明亮，桃園市花桃花與紅茶湯相映，而命名為「桃映紅茶」，成為桃園市自創的茶品牌。嚴選桃園在地小葉種及台茶18號優質茶菁精製而成，茶湯橙紅透亮，香氣清新鮮爽、滋味甘甜不苦澀，是「品質、品味與口碑」兼具的紅茶極品。

▲桃園優質紅茶評鑑賽

▲「桃映紅茶」為桃園自創茶品牌，旁為農會以紅茶入料的紅茶吐司。（圖／記者楊淑媛攝）

龍潭區農會總幹事湯明吉表示，該會承辦「桃園市優質紅茶評鑑比賽」多年，由於桃園市政府的支持與推廣，並由農業部茶及飲料作物改良場的產製技術指導，在地茶農製茶技術持續提升，再加上專業嚴格評鑑過程，歷經10多年，逐漸在國內外市場上打開知名度，讓「桃映紅茶」成為桃園代表的特色好茶之一；包裝罐上並設計了可讓消費者得以即時掃描溯源的QR code，保障消費者權益，讓消費者得以安心挑選購買。

▲桃園優質紅茶評鑑賽

▲114年度桃園市優質紅茶評鑑。（圖／記者楊淑媛攝）

取名自唐朝詩人崔護的詩句「去年今日此門中，人面桃花相映紅，人面不知何處去，桃花依舊笑春風」，桃花又為桃園市花，紅茶湯色紅豔明亮，桃花與紅茶湯相映，故命名為「桃映紅茶」。嚴選桃園在地小葉種及台茶18號優質茶菁精製而成，茶湯橙紅透亮，香氣清新鮮爽、滋味甘甜不苦澀，是「品質、品味與口碑」兼具的紅茶極品。

擔任桃園市優質紅茶多年評審的農業部茶及飲料作物改良場邱垂豐副場長表示，自民國96年將紅茶製作技術輔導桃園市茶農製茶，經市府、茶改場及農友10多年的共同努力，「桃映紅茶」品質相當穩定，滋味甘醇濃郁，每年的9月是「桃映紅茶」產出的佳期，亦是中秋佳節家人與好友聚會，品嚐月餅搭配「桃映紅茶」是不可或缺的茶品，鼓勵國人支持在地產業，讓農業永續發展。

09/17 全台詐欺最新數據

iPhone 17明起全面開賣！電池續航測試出爐

114年桃園優質紅茶評鑑復興區景美山林茶園特等獎

