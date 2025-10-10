　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30歲男住院才知罹「嚴重糖尿病」！靠3招成功逆轉免吃藥了

▲▼連假,運動,血糖,糖尿病,大吃。（圖／pixabay）

▲30歲男罹患嚴重糖尿病，靠3招逆轉免再吃藥。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

腎臟科醫師林軒任在臉書發文指出，許多人誤信「糖尿病吃西藥不會好、一旦開始就得一輩子吃」，甚至擔心藥物會傷腎，選擇拒絕服藥或改吃不明保健品。然而，他強調這些觀念是錯誤的，若能在疾病早期積極治療並配合醫囑，糖尿病有機會控制良好，甚至達到不需再服藥的狀態。

林醫師解釋，糖尿病確實是腎臟病的重要誘因之一，若患者忽視治療，長期高血糖會造成多重器官損傷。但他也指出，部分患者在早期接受藥物與生活型態介入後，胰臟功能仍有恢復空間，能夠達到暫時停藥的目標。不過他提醒，這不代表疾病痊癒，一旦放鬆飲食或運動習慣，仍可能復發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼血糖,糖尿病,血糖機。（圖／pixabay）

▲30歲男罹患嚴重糖尿病，靠3招逆轉免再吃藥。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

他舉例，一名30多歲的張先生因肛門膿瘍住院時意外發現罹患嚴重糖尿病（糖化血色素高達13.2），過去飲食重油重糖、缺乏運動。經過半年努力，張先生戒除高糖高脂食物、持續運動，並配合使用胰島素與口服降血糖藥，糖化血色素降至5.8並維持一年，成功脫離藥物控制，體態與體能也明顯改善。

林醫師分享，張先生表示「糖尿病痊癒好處多多」，減重後整個人輕鬆許多、氣喘與痠痛消失，生活品質大幅提升。林醫師鼓勵病友，「只要你有多自律，就能有多自由」，呼籲糖尿病患者別畏懼藥物，唯有正確治療與持續控制，才能真正擁有健康人生。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美股「突下殺一大根」　台積電ADR跌近2％
30歲男住院才知罹「嚴重糖尿病」！靠3招成功逆轉免吃藥了
499元壽司吃到飽「客人只吃料不吃飯」　店家出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

19歲就植髮！網紅酷炫4次手術大公開　粉絲好奇：會痛嗎？

30歲男住院才知罹「嚴重糖尿病」！靠3招成功逆轉免吃藥了

499元壽司吃到飽「客人只吃料不吃飯」　店家出手了

賈永婕喊「快卡位」！　台北101國慶煙火今晚22：00震撼升空

台中捷運市府站化身秋日閱讀派對　10/1微型圖書館閃亮登場！

明天「國道18大壅塞路段」　國5北上塞到半夜

高雄夜食堂升級！嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」　網搖頭：11月也上20天

大陸人來台5天　從北玩到南「曝最大缺點」喊可惜：待不下去

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

19歲就植髮！網紅酷炫4次手術大公開　粉絲好奇：會痛嗎？

30歲男住院才知罹「嚴重糖尿病」！靠3招成功逆轉免吃藥了

499元壽司吃到飽「客人只吃料不吃飯」　店家出手了

賈永婕喊「快卡位」！　台北101國慶煙火今晚22：00震撼升空

台中捷運市府站化身秋日閱讀派對　10/1微型圖書館閃亮登場！

明天「國道18大壅塞路段」　國5北上塞到半夜

高雄夜食堂升級！嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」　網搖頭：11月也上20天

大陸人來台5天　從北玩到南「曝最大缺點」喊可惜：待不下去

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

都來了！桃園「國旗屋」升旗　國民黨參選主席4選將拚場

19歲就植髮！網紅酷炫4次手術大公開　粉絲好奇：會痛嗎？

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

中國稀土禁令！川普怒了「各國在抱怨」：與習近平見面已無必要

李淳《動物園》遭2噸大象甩鼻攻擊「靠武術閃過」　王柏傑對戲白犀牛融化

快訊／美股「突下殺一大根」道瓊洩256.95點　台積電ADR跌近2％

寶格麗鑲鑽石鉚釘好酷　蛇珠寶綴滿小金珠秀工藝

realme攜手理光「新旗艦變GR潮機」　手機x相機大戰開打

「日本最帥高中生」新原泰祐來台激推鹹豆漿　試鏡靠眼神電翻導演：全身發抖

30歲男住院才知罹「嚴重糖尿病」！靠3招成功逆轉免吃藥了

【出門遛人囉】二哈暴衝拉車狂奔...下秒失控翻車XD

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

日本老闆來台「狂買1物」扛20公斤　塞滿行李箱

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

女星「粉色蕾絲睡衣」找到了！　一件17000台幣

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？

台北101國慶煙火來啦！22:00震撼升空

「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面