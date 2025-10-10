30歲男住院才知罹「嚴重糖尿病」！靠3招成功逆轉免吃藥了

▲30歲男罹患嚴重糖尿病，靠3招逆轉免再吃藥。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

腎臟科醫師林軒任在臉書發文指出，許多人誤信「糖尿病吃西藥不會好、一旦開始就得一輩子吃」，甚至擔心藥物會傷腎，選擇拒絕服藥或改吃不明保健品。然而，他強調這些觀念是錯誤的，若能在疾病早期積極治療並配合醫囑，糖尿病有機會控制良好，甚至達到不需再服藥的狀態。

林醫師解釋，糖尿病確實是腎臟病的重要誘因之一，若患者忽視治療，長期高血糖會造成多重器官損傷。但他也指出，部分患者在早期接受藥物與生活型態介入後，胰臟功能仍有恢復空間，能夠達到暫時停藥的目標。不過他提醒，這不代表疾病痊癒，一旦放鬆飲食或運動習慣，仍可能復發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲30歲男罹患嚴重糖尿病，靠3招逆轉免再吃藥。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



他舉例，一名30多歲的張先生因肛門膿瘍住院時意外發現罹患嚴重糖尿病（糖化血色素高達13.2），過去飲食重油重糖、缺乏運動。經過半年努力，張先生戒除高糖高脂食物、持續運動，並配合使用胰島素與口服降血糖藥，糖化血色素降至5.8並維持一年，成功脫離藥物控制，體態與體能也明顯改善。

林醫師分享，張先生表示「糖尿病痊癒好處多多」，減重後整個人輕鬆許多、氣喘與痠痛消失，生活品質大幅提升。林醫師鼓勵病友，「只要你有多自律，就能有多自由」，呼籲糖尿病患者別畏懼藥物，唯有正確治療與持續控制，才能真正擁有健康人生。