國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

匈牙利作家獲諾貝爾文學獎！處女作就轟動國家　被譽為末日大師

▲▼2025諾貝爾文學獎，匈牙利作家卡撒茲納霍凱獲殊榮László Krasznahorkai 。（圖／翻攝Krasznahorkai官網）

▲2025諾貝爾文學獎得主，匈牙利作家卡撒茲納霍凱。（圖／翻攝Krasznahorkai官網）

記者趙蔡州／綜合報導

2025年諾貝爾文學獎於10月9日正式公布，由匈牙利知名作家拉斯洛．卡撒茲納霍凱（Laszlo Krasznahorkai）拿下桂冠。拉斯洛1954年出生於匈牙利，1985年發表處女作《撒旦的探戈》就匈牙利轟動文壇，曾獲得德國年度最佳作品獎、科蘇特獎及布克國際文學獎等獎項。

根據Nobel Prize官方網站介紹，卡撒茲納霍凱1954年出生於匈牙利邊境小鎮久洛，1985年發表處女作《撒旦的探戈》後，立刻在匈牙利引起轟動，這本書1994年更被改編成長達7小時的史詩電影，其他代表作品有《戰爭與戰爭》、《反抗的憂郁》等。

卡撒茲納霍凱的作品以深刻、強烈的筆觸及末日風格聞名，除了被譽為中歐史詩式文學的代表人物外，也被美國文化評論家桑塔格（Susan Sontag）譽為當代文學界的「末日大師」，他的作品延續了卡夫卡（Franz Kafka）和托馬斯．伯恩哈德（Thomas Bernhard）等大師的傳統，善於描寫荒誕與怪誕的主題，後來經過拜訪中國、日本等亞洲國家後，他的作品中開始融合了東方哲思，創造出更為細膩、沉靜的敘事方式，展現了多元且獨特的文學視野。

諾貝爾官方表示，他們決定授以本屆文學獎，以表彰卡撒茲納霍凱引人入勝且富有遠見的作品，「在末日恐懼之中，重新肯定藝術的力量」

匈牙利作家獲諾貝爾文學獎！處女作就轟動國家　被譽為末日大師

匈牙利作家獲諾貝爾文學獎！處女作就轟動國家　被譽為末日大師

匈牙利作家獲諾貝爾文學獎！處女作就轟動國家　被譽為末日大師

