板橋府中商圈驚傳墜樓！41歲男送醫不治　嚇壞逛街民眾

▲劉男今天中午在板橋府中商圈墜樓身亡。（示意照／ETtoday資料照）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋中山路一段府中商圈，今天（9日）中午12時許，男子倒臥在1樓人行道上，嚇壞當時往來逛街的民眾，警消抵達，發現男子已無呼吸心跳，頭部有處傷口，疑似為墜樓導致，送醫搶救仍宣告不治。經查死者為41歲劉姓男子，初步排除有外力介入，目前正進一步釐清墜樓原因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995