社會 社會焦點 保障人權

板橋府中商圈驚傳墜樓！41歲男送醫不治　嚇壞逛街民眾

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲劉男今天中午在板橋府中商圈墜樓身亡。（示意照／ETtoday資料照）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋中山路一段府中商圈，今天（9日）中午12時許，男子倒臥在1樓人行道上，嚇壞當時往來逛街的民眾，警消抵達，發現男子已無呼吸心跳，頭部有處傷口，疑似為墜樓導致，送醫搶救仍宣告不治。經查死者為41歲劉姓男子，初步排除有外力介入，目前正進一步釐清墜樓原因。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

10/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

板橋府中商圈驚傳墜樓！41歲男送醫不治　嚇壞逛街民眾

快訊／板橋1男墜樓倒臥路旁　無生命跡象搶救中

快訊／板橋1男墜樓倒臥路旁　無生命跡象搶救中

今天（9日）中午12時許，新北市板橋中山路一段驚傳有人墜樓；民眾發現一名男子倒臥路旁，隨即撥打119報案，警消抵達，發現該男子倒臥在1樓地面，經查看已無呼吸、心跳，頭部有一處開放性傷口，疑似為墜樓導致，目前由救護車送往醫院搶救，警方正進一步釐清墜樓原因。

獨／新北國二女生4樓墜落　腦出血左大腿骨折變形

獨／新北國二女生4樓墜落　腦出血左大腿骨折變形

即／北市工安意外！2工人「8F摔落地面」

即／北市工安意外！2工人「8F摔落地面」

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

即／中秋傳悲劇！台南61歲大樓墜落當場死亡

即／中秋傳悲劇！台南61歲大樓墜落當場死亡

板橋商圈墜樓

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

