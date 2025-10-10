　
    • 　
>
地方 地方焦點

首支國中團登國慶舞臺！ 屏東南榮國中行進管樂團震撼府前廣場

▲屏東縣南榮國中行進管樂團國慶日在總統府前演出 。（圖／南榮國中提供）

▲屏東縣南榮國中行進管樂團國慶日在總統府前演出 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中行進管樂團以磅礴樂音與整齊步伐登上總統府前，成為國慶典禮史上首支受邀演出的國中團體，締造創校以來歷史新頁。節目〈南境樂響頌雙十，榮耀國慶舞青春〉由百位學生共同參與，融合管樂、旗舞與舞蹈，分為「序幕」、「交集」、「綻放」、「融合」四大篇章，展現青春與藝術並進的風采，讓全場為屏東之光喝采。

▲屏東縣南榮國中行進管樂團國慶日在總統府前演出 。（圖／南榮國中提供）

▲屏東縣南榮國中行進管樂團國慶日在總統府前演出 。（圖／南榮國中提供）

▲屏東縣南榮國中行進管樂團國慶日在總統府前演出 。（圖／南榮國中提供）

這次演出由吳淑惠校長領軍，特別邀請前海軍樂隊大隊長莊峰武老師擔任指揮，並由專業師資團隊協同指導。整場以「慶典」為主題，分為四個樂曲段落，其中演出曲目中的〈南榮行進鼓〉，更是由前海軍樂隊呂憲貞老師專為本校創作，成為展演的重要特色，整體設計由世界行進表演樂隊協會（WAMSB）的評審長Jimmy老師與日本旗舞名師近藤志保跨國協作，將表演推向國際水準。

▲屏東縣南榮國中行進管樂團國慶日在總統府前演出 。（圖／南榮國中提供）

「序幕」以雄壯管樂與旗舞揭開序章，展現整齊劃一的隊形與古典改編樂曲之美；接著「交集」融入舞蹈，象徵團隊合作與守護土地的力量；「綻放」階段中，舞者化身花仙子，結合樂旗與大型扇面道具，呈現多元文化共榮的意象；最後「融合」以嘉年華式樂舞收尾，舞隊揮舞扇面道具，象徵族群共榮與文化共生，完整呈現臺灣多元社會的和諧之美。

管樂團團長阮庠毅同學分享，雖然練習過程辛苦，但看到整齊隊形與和諧音樂融合，內心充滿成就感，感謝老師與同學們的努力，讓大家以最榮耀的姿態完成國慶演出。前排打擊組長陳楷諺同學說：「參與國慶大典是一段難忘經驗，每一步都充滿挑戰與成長，我深刻感受到團隊合作的力量，也更加珍惜老師與家人的支持與陪伴。」

藝術總監徐雅玫指出，這次的舞臺不僅是對學生技術的考驗，更是團隊精神的展現。南榮的孩子們用音樂說故事，用動作傳達情感。每一次揮棒、每一次轉身，都是無數次練習的成果。他們以行進的腳步和穩健的節奏，讓世界聽見南榮、看見屏東。

吳淑惠校長在演出後表示，南榮行進管樂團以堅定的信念完成艱鉅的任務，展現出南榮教育的精神。學生們用音樂獻禮國家，用行動詮釋努力與榮耀，這不僅是屬於南榮的驕傲，更是屏東與全臺的榮光。

10/09 全台詐欺最新數據

444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

婦購物後車拋錨　內埔巡邏警秒解決

婦購物後車拋錨　內埔巡邏警秒解決

52歲的潘姓女子駕駛自小客車到屏東縣內埔鄉昭勝路商店購物後，車輛無法啟動，心急求助巡邏經的內埔警分局員警，警方得知狀況後立即返回派出所內，並取來「電壩」協助接電，順利讓車輛重新啟動。潘女對於警方及時救援，深表感謝。

安泰醫院大火奪9命　蘇清泉緩起訴遭撤銷

安泰醫院大火奪9命　蘇清泉緩起訴遭撤銷

森林市集開趴 林後四林體驗「秋冬林饗」

森林市集開趴 林後四林體驗「秋冬林饗」

北大武山步道重新開放　警籲山友依規申請入山

北大武山步道重新開放　警籲山友依規申請入山

屏東黑車撞電桿車頭爛毀　駕駛未成年

屏東黑車撞電桿車頭爛毀　駕駛未成年

關鍵字：

屏東南榮國中團體管樂團青春

讀者迴響

