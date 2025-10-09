　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東安泰醫院大火奪9命蘇清泉緩起訴　高檢署撤銷發回重啟偵辦

▲▼屏東東港安泰醫院火警8死。（圖／民眾提供）

▲屏東東港安泰醫院去年10月3日發生嚴重火警釀9死，遭查出違建。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

屏東縣東港鎮安泰醫院去年10月3日上午發生重大火警，造成9人死亡、多人嗆傷，醫院大樓多層樓燒毀。屏東地檢署偵辦後，認定院方長期違法增建破壞防火區劃，且水電士操作不當釀災，另有檢查人員涉嫌登載不實，全案偵結後，立委蘇清泉（安泰榮譽院長）等4名被告均獲緩起訴處分。但高檢署高雄分署審查後認為處置不當，撤銷發回屏檢重新偵辦。

檢方調查，火災起因於當天上午，院內水電士鄭姓員工為處理颱風積水，操作沉水馬達時，錯誤使用延長線，並將線材置於可燃物旁，導致短路起火，火勢由增建機房延燒至動力供應中心與D棟病房，釀成1名員工與8名病患死亡、7人受傷慘劇。

檢方指出，安泰醫院院區內A、B、C、D棟及復健大樓都有大規模違建，全院合法建築面積估算約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院範圍內幾乎一半都是未申請建照違法建築物。違建使火煙於事故中迅速擴散，導致逃生不及。

▲屏東安泰醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲D棟西南側動力中心僅有一樓機房領照，卻垂直增建成地上5層。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲立委蘇清泉會中發言 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲立委蘇清泉。（圖／蘇清泉服務處提供）

安泰醫院榮譽院長兼國民黨立委蘇清泉、其兄蘇威菘（安泰醫院總務主管），分別主導與執行增建，涉嫌違反《建築法》致人於死；鄭姓水電士因失火及過失致死遭起訴；另有具建築物公共安全檢查資格的郭姓專業人員，明知違建卻長年送交不實檢查報告，涉業務登載不實罪。

檢方考量4人犯後認罪悔悟，並已與死者家屬全數和解，醫院違建也拆除復原，且醫院長期服務偏鄉，具有公益性，均給予緩起訴處分。附帶條件包括：蘇清泉須在6個月內支付1千萬元，並於2年內完成20次偏鄉義診；蘇威菘須支付500萬元並參加法治教育及公益勞務；鄭姓水電士需繳交60萬元並完成80小時義務服務；郭姓檢查人員則須支付80萬元並提供20場消防防火專業課程。

但緩起訴處分依法須報請高雄高分檢覆核，據了解，高雄高分檢審閱後，認為屏檢處置不當，撤銷緩起訴發回屏檢重新偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高鐵上最吵的不是孩童　官方統計出爐
嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對
台灣首入選米其林星鑰　4飯店奪「一星」
台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝
日本首度觀測「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~9
快訊／台積電史上最強Q3！9月營收優於市場預期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東安泰醫院大火奪9命蘇清泉緩起訴　高檢署撤銷發回重啟偵辦

白牌計程車桃機非法攬客！拒檢催油門撞警跑了　這下慘了

不能再等！京華城土地扣押案更三審　將向市府要資料1個月內裁定

快訊／新北板橋男子墜樓倒臥路旁　頭部重創無生命跡象搶救中

惡客投宿旅館偷櫃台手機+現金600元　員工攔阻遭揮刀逼退

破獲喪屍菸彈網絡！雲林檢警聯手大掃蕩　扣菸油2.5kg市值4800萬

飛車撞死茶葉行闆娘！BMW男驗出安毒陽性反應　車內還有喪屍煙彈

撞擊瞬間曝光！BMW飛彈式「高速炸進茶行」留殘影　睡夢中母死子傷

光復台9線復原時程曝光！陳世凱：便道提早至10日下午完工通車

無照猴撞死好友！車主欠女友2萬1挨揍　馬3「被抵押」釀悲劇

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

屏東安泰醫院大火奪9命蘇清泉緩起訴　高檢署撤銷發回重啟偵辦

白牌計程車桃機非法攬客！拒檢催油門撞警跑了　這下慘了

不能再等！京華城土地扣押案更三審　將向市府要資料1個月內裁定

快訊／新北板橋男子墜樓倒臥路旁　頭部重創無生命跡象搶救中

惡客投宿旅館偷櫃台手機+現金600元　員工攔阻遭揮刀逼退

破獲喪屍菸彈網絡！雲林檢警聯手大掃蕩　扣菸油2.5kg市值4800萬

飛車撞死茶葉行闆娘！BMW男驗出安毒陽性反應　車內還有喪屍煙彈

撞擊瞬間曝光！BMW飛彈式「高速炸進茶行」留殘影　睡夢中母死子傷

光復台9線復原時程曝光！陳世凱：便道提早至10日下午完工通車

無照猴撞死好友！車主欠女友2萬1挨揍　馬3「被抵押」釀悲劇

道奇貝茲：我們仍領先2勝　冷靜看待費城人打線甦醒

台北市發錢了？綠提增發現金2.1萬元　蔣萬安：考量財政狀況研議

死語復活！宇宙人方Q爆「昔0204電話盛況」：公共電話被打壞

當永續遇見美味　雙十連假來竹風好市集嚐美食

日華懇議員出席國慶酒會　自民黨選對長：不應讓「台灣有事」發生

展現對台重視　外交部：日本28名議員組慶賀團訪台參加國慶活動

輝達若離開台北？　秦慧珠嗆市府無能：蔣萬安、李四川別想選了

Andy「這是我做過最後悔的決定」！困澎湖機場6hrs：miss掉就沒了

中義外長會談　王毅：希望義方繼續恪守一中原則

集保結算所前進哈薩克世界集保論壇　分享永續金融實踐

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

社會熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

載美眉跑山撞死友！肇事無照猴遭公審

BMW飛車奪命！闆娘斷魂「時鐘停在3：20」

台中茶葉行凌晨遭撞　母子1死1傷

獨／新北國二女生4樓墜落　腦出血左大腿骨折變形

21歲女遭母囚禁3年餓死　告別式僅姊送行

快訊／台中深夜轎車撞入民宅　屋內1女當場死亡

撞擊瞬間曝光！BMW飛彈式「高速炸進茶行」母死子傷

BMW撞茶葉行奪命現場曝！黑底肇事男顱內出血昏迷中

北市男發文「追殺賴清德」下場慘了

更多熱門

相關新聞

森林市集開趴 林後四林體驗「秋冬林饗」

森林市集開趴 林後四林體驗「秋冬林饗」

農業部林業及自然保育署屏東分署於10月11日（六）與12日（日）在林後四林平地森林園區，舉辦「林間日和市・秋冬林饗」市集活動，邀請民眾參與。

北大武山步道重新開放　警籲山友依規申請入山

北大武山步道重新開放　警籲山友依規申請入山

屏東黑車撞電桿車頭爛毀　駕駛未成年

屏東黑車撞電桿車頭爛毀　駕駛未成年

奪命瞬間曝光！　71歲阿公倒車「連人帶車落海」亡

奪命瞬間曝光！　71歲阿公倒車「連人帶車落海」亡

送卓榮泰綠鬣蜥玩偶　綠委：屏東農民很可憐

送卓榮泰綠鬣蜥玩偶　綠委：屏東農民很可憐

關鍵字：

屏東安泰醫院火災案違建緩起訴

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

女神「現身災區清水溝」！

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面