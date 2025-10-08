　
地方 地方焦點

用影像行銷新北！　侯友宜：讓城市故事被世界看見

▲新北環保智慧升級！侯友宜：共同打造永續城市。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲城市行銷新策略！侯友宜：用鏡頭帶出新北精彩風貌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（8日）召開市政會議，由新聞局以「你眼中的新北」為題進行報告。新北市長侯友宜肯定新聞局跨局處整合施政亮點，以不同視角的影像呈現多元城市樣貌，並強調市府團隊會持續以影像打造新北品牌，讓更多人看見新北之美。

侯友宜表示，新聞局善用影像力量打造新北城市品牌，包括製播YouTube節目《新北萬事屋》，站在市民角度，以生活化方式解決疑難雜症，同時呈現市政亮點。「新北校園廣告人」影片徵件活動則鼓勵年輕世代發揮創意，透過影像呈現出年輕人眼中的新北市，為學生提供創作舞台及產業資源，培育更多優秀的影視人才。

「新北市紀錄片獎」邁入15週年，市府去年與波士頓臺灣影展簽署合作備忘錄，今年首度進軍「2025年波士頓臺灣影展」及加拿大「2025年溫哥華臺灣電影節」，透過放映優選作品，讓國際觀眾看見新北也看見臺灣。此外，2025新北市紀錄片獎已遴選出13部優選作品，將在本月18、19、25及26日於府中15紀錄片放映院首度亮相，歡迎民眾踴躍報名。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，有山海、都市及人文景觀，就像一座大型攝影棚，從各個角度都能看見不同的新北之美，許多知名金獎影視作品，如《八尺門的辯護人》、《影后》、《月老》等皆選擇在新北取景拍攝，帶動影視觀光產業發展。

侯友宜強調，城市行銷的關鍵在於讓市民感到驕傲，外界才會關注這座城市。新北市是有朝氣、有活力，以及充滿希望的城市，期勉市府團隊持續努力，讓市民朋友願意拍下並分享自己生活中的新北樣貌，讓新北市的形象更真實、更動人，進而提升新北市的城市競爭力。

新聞局表示，除了運用YouTube、Facebook、LINE等多元管道，讓民眾了解新北市，更積極接軌國際，新北市影視協拍中心去年10月赴韓國釜山參加國際影展，展會期間吸引超過30組來自世界各國創作者的諮詢，大幅提升國際能見度。

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

