療癒經濟崛起　大陸品牌競爭IP藍海市場

記者陳冠宇／廣州報導

「療癒經濟」正在崛起，大陸廠商也看準商機，積極與各類動漫、卡通角色IP聯名，搶食以年輕人為主的市場大餅。除了熟知的泡泡瑪特（POP MART），另一大巨頭名創優品（MINISO）也積極搶進IP聯名市場，以貼合當代社會的消費趨勢。

療癒經濟（Healing Economy）是一種以滿足現代人心理健康與情感需求為核心的經濟模式，讓消費者透過「花錢買快樂」來緩解高壓生活中的壓力、孤獨感，已成為全球快速成長的藍海市場。

名創優品公關總監陳暢受訪表示，從2013年創立至今，名創優品發現了消費趨勢的變化，例如年輕人對功能性產品已經不太感興趣，而更喜歡用同樣價格買到一個能給他情緒共鳴、社交價值和身份認同的產品。因此名創優品在2020年提出「興趣消費」概念，大規模往IP化進行轉型，現在已經和全球超過150個IP進行合作。

▲名創優品將店鋪打造成樂園氛圍。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

在名創優品合作的IP當中，有9個是全球前20的IP。陳暢指出，名創優品相信IP是一個非常重要的方法，能和年輕人的消費價值去產生共鳴，這也是品牌一直和消費者走得非常近、貼合消費趨勢的重要的方法。

談及IP領域的競爭對手泡泡瑪特，陳暢直言，名創優品相信市場賽道非常大，這個賽道不僅容得下2家，「絕對容得下10家」，未來考究的是誰能夠把屬於自己的IP營運起來。他說，名創優品的優勢在於，可以為IP帶來全鏈路、全品類、全球化的營運方式，這也是行業裡面比較獨創的。

名創優品的台灣門市於2022年大規模關閉，對於何時重返台灣市場，陳暢表示，名創優品對全球的優質消費市場都非常感興趣，全人類都需要開心，而名創優品可提供開心的服務、產品與體驗，因此，只要找到合適的機會與合作夥伴，名創優品不會放棄任何潛在市場。

《東森新媒體ETtoday》親自拜訪位於廣州的名創優品MINISO LAND北京路店，該店主要以不同的IP進行裝潢與販售，打造一個場景化的氛圍，吸引消費者在店裡拍照打卡，並進一步購物。

MINISO LAND廣州北京路店林店長受訪表示，該店店態是打造一個樂園體系，店門口會安排迪士尼人偶，進店後有不同IP的設計，包括吉伊卡哇、迪士尼、三麗鷗等，讓顧客感覺到這是一個動漫的世界。

據林店長介紹，這家店的IP產品約占整體的80％，每週都會上新品，加上MINISO LAND較一般名創優品門市更大、商品較齊全，IP設計也讓消費者更有購買的體驗，因此曾創下單日超過1萬的客流量，營業額也比常規門市更高。