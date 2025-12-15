賓賓哥「VIP群組」！　她們買聖物驚覺全套路

▲賓賓哥（箭頭處）日前在台中校園擅自直播，被市長盧秀燕痛斥白目、下令封殺。（翻攝賓賓哥直播）



在在社群平台TikTok擁70萬粉絲的網紅「賓賓哥」江建樺，近年靠扶助弱勢打響知名度，被封為公益網紅，但人氣飆升的他最近惹出不少風波，包括直播時曝光性侵案被害者身分，還因動手毆打老翁，吃上官司。

上月底，賓賓哥陪魔術師到校園演講，卻擅自直播，被台中市長盧秀燕痛斥白目、下封殺令。最近，本刊也接獲不少投訴，指控他以公益、宗教為名斂財，金額破億元，吃相難看！

「賓賓哥利用粉絲的信任賣假貨，把大家當白痴，騙完就一腳把人踢開，非常惡劣！」被害人A小姐說，賓賓哥本業是賣泰國佛牌、古曼童，她因為賓賓哥的公益形象，消費數百萬元力挺。一開始，她花3,500元買古曼童，後來被拉進賓賓哥的客戶群組，不久就看到同樣的古曼童漲到數萬元，賓賓哥則告訴客戶，因為有「偏財師父」加持，所以價格翻倍，大家也仍持續購買。

A小姐告訴本刊，雖然粉絲很相信賓賓哥，但他只把大家當搖錢樹。「我在群組常發聲，很多人認識我，某天粉絲們在群內發生衝突，賓賓哥不理，我出面協調卻惹了一身腥，所以選擇退群，沒想到退群後，陸續有粉絲向我抱怨，說買到假佛牌、斷頭古曼童。」A小姐說，甚至還有女粉絲消費了3,000萬元，賓賓哥會私下打電話向她推銷，一次數十萬元，還不是每次都有開發票。

同樣花了大筆金錢向賓賓哥購買泰國聖物的B小姐也告訴本刊，2年前她事業不順，無意間看到賓賓哥直播，之後就花錢向他買聖物、希望能藉此轉運，結果不到一年就把百萬元退休金花光，讓她懊悔不已。

B小姐說：「賓賓哥賣龍波爹製作的古曼童，一尊要價數十萬到數百萬元，說能保平安、增財運，未來會增值、可當傳家寶，又說每月消費5萬元以上的粉絲可進VIP群組，他會報彩券跟股票明牌，帶大家把錢賺回來，但因價格太高，我改買其他聖物，第一個月就湊到5萬元成為VIP群組會員。為待在群組賺大錢，我跟其他人一樣拚命消費，最後才發現這都是賓賓哥的套路。」



