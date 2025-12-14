　
社會 社會焦點 保障人權

中壢機車與小貨車碰撞！騎士捲車底...膝蓋骨折顏面撕裂傷

▲蔡男騎乘機車與側向直行小貨車發生碰撞。（圖／中壢警分局提供、下同）

▲蔡男騎乘機車與側向直行小貨車發生碰撞。（圖／民眾提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園中壢14日發生一起車禍，蔡姓男子（45歲）騎乘機車直行，與側向直行、由許姓男子（47歲）駕駛之小貨車發生擦撞，機車卡在貨車左後輪，蔡男不慎被捲進貨車車底，經消防救護人員合力救出，造成蔡男膝蓋、手指骨折及下顎撕裂傷，所幸送醫無生命危險，經測試雙方酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

▲蔡男騎乘機車與側向直行小貨車發生碰撞。（圖／中壢警分局提供、下同）

中壢交通中隊於14日9時50分許獲報，在中壢區後興路二段與祿元街口有交通事故發生，立即派員到場。經了解蔡男騎乘機車沿後興路二段往環中東路方向直行，許姓男子則是駕駛小貨車往沿祿元街往吉長二街方向直行，雙方於無號誌路口發生碰撞，蔡男不慎被捲進貨車車底，經消防救護人員合力救出，致使蔡男受有膝蓋、手指骨折及下顎撕裂傷，送醫無生命危險。

▲▼機車卡在左後輪，蔡男則被捲入貨車車底，經救護人員救出送醫。（圖/民眾提供）

▲機車卡在左後輪，蔡男則被捲入貨車車底，經救護人員救出送醫。（圖／民眾提供）

中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾行經無號誌路口時，務必減速慢行、注意左右來車，並依道路標誌、標線及交通規則禮讓通行，切勿搶快或心存僥倖；騎乘機車及駕駛車輛均應隨時提高警覺，確實遵守交通規則，以避免交通事故發生，確保自身及他人用路安全。

