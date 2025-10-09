獨／賽車手陳肯特囚服曝！詐賣3億法拉利認罪　再扛4千萬犯罪所得

▲國際級賽車手陳肯特，擁有法拉利SP1多次登上新聞，卻因詐賣法拉利3億元遭起訴。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

國際等級賽車手陳宗傑（別名：陳肯特），誆騙美國經銷商手上有2台限量法拉利，害買家匯款935萬美金（近3億台幣）給陳，更被查出利用貴公子娛樂城賭博網，收受高額賭資。陳今當庭認罪，並豪爽扛下指揮之賭博網4169萬下注賭資，不用去除賭客贏走之款項，全數都可算在自己犯罪所得內。

據了解，陳肯特在中部政商關係好，還曾入股加入前職籃籃球隊台中太陽股東，因為開著8500萬法拉利SP1現身球場，引起許多關注，後來陳肯特又開著法拉利SP1敞篷車「淋雨」，屢屢登上新聞版面，但始終神秘鮮少露面受訪，原來背景「不簡單」，猶如詐團首腦。

▲陳肯特的法拉利SP1前幾年曾因為停在職籃隊伍台中太陽主場外被捕捉。（圖／記者許權毅攝）

檢方調查，陳男（48歲）是國際職業賽車手，也是鉑鈞等3間公司負責人，2023年7月間得知美國法拉利經銷商向法拉利跑車仲介商尋求購買2輛Ferrari FXX-K Evo消息，夥同另名陳姓共犯對仲介商負責人誆稱，他擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」及「47號車」的完全產權，且有意出售。

▲▼陳肯特跟女友生活過得豪奢， 被搜索時找到滿屋奢侈品。（圖／調查局提供）



陳為證明他有車輛所有權，以旗下公司為掩護，偽造國內知名法律事務所、日本某國際法律事務所的法律意見書及發票，用以代表這2輛車真的是他所有。但實際上，這2輛法拉利，另1輛的車主為1名日本籍男子，而陳自己的法拉利在國外有訴訟，被國外法院判決敗訴，禁止處分車輛所有權。

陳的偽造文書犯行，成功誘騙仲介商2度匯款共935萬元美金（近3億台幣）至新加坡、香港，陳確認款項到帳後，層層轉回國內並提領現金，但後續並未交車給仲介商。

另外，陳肯特於2023年起，以貴公子娛樂城等線上博弈平台收受賭客下注，透過第三方支付及虛擬貨幣洗錢，1年有效下注額逾新台幣4000萬元。

▲陳肯特原本是國際級賽車手，意氣風發，結果卻詐賣法拉利，淪為詐騙首腦。（圖／記者許權毅攝）



案經中檢依詐欺取財、偽造文書、洗錢及公司法起訴在案。今（9）日中院開準備程序庭，仍在羈押中的陳肯特，沒了豪奢賽車手形象，穿著黃色囚服、長褲以及夾腳拖被押解開庭，不同於一般受刑人理平頭，陳肯特仍維持類似油頭形象，可看出一絲「不平凡」。

就檢方起訴犯罪事實，陳肯特全數認罪不爭執，Ferrari FXX-K Evo「58號車」及「47號車」分別以473萬美金、462萬美金匯入陳肯特帳戶，又再分成6層、3層，層層轉入陳掌控的公司帳戶等，甚至部分偵查期間流向不明約216萬美金、300萬美金，陳肯特也交代是遭凍結，願意交還給告訴人，或是又再轉為購車款。

▲陳肯特當時被扣押多台豪車、手錶以及包包。（圖／調查局提供）



至於賭博網事業，陳肯特否認有獲利，稱網站光是維護就已經虧損，賭博網站被查出總計4169萬2966元賭資，雖有的遭賭客贏走，法官劉育綾也質疑金流去向、款項在哪，並要求仔細陳報。但陳肯特大方扛下，稱全數都可算在自己犯罪所得。

陳肯特羈押期日將屆滿，聲請具保停押，檢方認為仍有羈押必要，為由審理順利，建請延押。陳肯特則說，都認罪，希望能盡快出去處理，與告訴人和解，限制出境出海或是電子腳鐐方式都願意。法官劉育綾諭知候核辦。