新北2派人馬KTV門口爆衝突！他比中指遭痛毆　6煞送辦

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區今天（14日）凌晨2時許發生鬥毆案，景新街南勢角傳出有2派人馬，在連鎖KTV門口推擠引發混戰。中和警方獲報隨即啟動快打警力，迅速趕抵現場，但動手一方的7人已離開現場，剩下遭毆受傷的民眾，警方將3人送醫治療已無大礙。今天中午，警方陸續將動手的6人傳喚到案，目前正釐清偵辦中。

▲朱男朝毛男等人比中指，在KTV門口遭6人圍毆。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解， 62歲朱男、35歲潘男及34歲王女等5人，昨晚（13日）相約到中和南勢角好樂迪KTV歡唱，酒酣耳熱準備離開時，在KTV門口準備攔計程車時，另一包廂歡唱結束的51歲毛男等7人，同時也剛結束離開，因在門口喧嘩導致雙方互看不爽，進而引發口角衝突，互相推擠後被拉開。

▲警方獲報，出動22名快打警力到場，但動手的毛男等人都離開現場。（圖／記者陸運陞翻攝）

但朱男卻不服氣地朝對方比出中指，讓毛男等人更為之光火，才剛平息怒火又再度被引爆，46歲洪男、45歲林男、44歲游男、44歲劉男、40歲林男與毛男一群人，衝上前對朱男徒手一陣拳打腳踢，一旁勸架的潘男及王女也遭受波及，店家見狀，隨即撥打110報警處理。

毛男等人一陣混戰後，趁警方趕抵前離開現場；警方獲報出動22名快打警力到場，僅剩下頭部及全身多處擦、挫傷的朱男，以前勸架受波及的潘男及王女，通報救護車送醫治療後已無大礙。警方循線，傳喚動手的毛男、林男、洪男等6名男子到案，並依刑法聚眾鬥毆、傷害罪嫌，函送新北地方檢察署偵辦。

▲警方循線，傳喚動手的毛男、林男、洪男等6名男子到案。（圖／記者陸運陞翻攝）