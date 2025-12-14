台灣爸媽超愛PO小孩成績單　婦產科醫揭恐怖後果：應打上馬賽克

▲不少家長會在社群平台分享孩子的成績單。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

不少家長會在社群平台分享孩子的成績單、獎狀，覺得既驕傲又值得紀念。不過，婦產科醫師蘇怡寧就提醒，公開孩子的全名、學校、班級，是很危險，孩子是需要被保護的，任何可辨識資訊最好都要打上馬賽克。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文表示，日前有位香港的家長提醒他，近期在社群平台上，可以看到不少台灣家長直接拍下孩子的成績單、獎狀，甚至清楚顯示全名、學校與班級，讓不認識孩子的人，也能輕易掌握孩子的名字、長相與學習表現，讓她覺得很危險。

蘇怡寧說，他完全同意香港家長的說法，許多爸媽會覺得只是分享喜悅、記錄生活，或是單純放給朋友看，但必須認清一件事，網路不是自家客廳，孩子的個資一旦上網，就不再只屬於家庭本身。

蘇怡寧說，一張看似普通的成績單，其實集合了孩子的全名、學校、年級、班級、座號，有時甚至包含生日或身分證相關資訊，對有心人士而言，這些資料已經夠完整。

蘇怡寧也提醒，這些資訊一旦被整合，可能會發生更精準的詐騙，例如假冒老師或學校聯繫家長，只要對方能清楚說出孩子的姓名與就讀學校，就足以讓家長情緒緊繃，這類詐騙並不是因為家長不夠聰明，而是出於對孩子的愛。

此外，蘇怡寧也提到，這些照片會成為孩子一輩子的數位足跡，現在看來可愛、值得驕傲的內容，未來孩子長大後，未必想要自己的成績、排名或童年細節長期留在搜尋引擎中。蘇怡寧強調，成績本來就不是用來公開比較的工具。

至於是否完全不能分享？蘇怡寧表示並非如此，但若真的想分享喜悅，務必將孩子的名字、學校、班級、座號等任何可辨識資訊完整馬賽克處理，因為孩子是需要被保護的人，而這份保護，應該從網路開始。