台61線西濱「馬匹死亡」！　路上狂奔對撞車噴滿地血

記者張靖榕／綜合報導

台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮路段13日傍晚發生罕見事故，2匹馬闖入快速道路奔跑，隨後釀成車輛與馬匹碰撞意外，馬匹倒地死亡，駕駛也因此受傷送醫，所幸無生命危險，另1匹馬則已由警方尋獲並交由飼主帶回。

▲▼2匹馬誤闖台61線西濱快速道路，其中一匹馬之後與汽車相撞亡。（圖／翻攝臉書）



竹南警方指出，事件發生在傍晚5點多至晚間6點左右，先有民眾通報在台61線後龍鎮路段發現2匹馬出現在車道上奔跑，影響行車安全。警方接獲通報後立即派員趕往現場處理，並準備進行交通管制與疏導。

不久後，警方再度接獲通報，指有車輛在台61線北上98.6公里處與馬匹發生嚴重碰撞。張姓男子當時駕駛自小客車北上行駛，途中一匹馬突然從前方竄出，張男閃避不及直接撞上，導致車頭與擋風玻璃嚴重受損。

事故造成該匹馬倒地不起，經確認已死亡。張男因撞擊受力，臉部及眼部出現擦挫傷，隨即被送往醫院治療，所幸意識清楚、無生命危險；車上另外2名乘客則無大礙。

▲▼馬匹死亡，車輛嚴重受損，駕駛受傷。（圖／記者楊永盛翻攝）



警方到場後立即實施交通管制，防止後方車流發生二次事故，並通報相關單位協助處理死亡馬匹後續事宜。至於另一匹未遭撞擊的馬，警方隨後在事故地點附近發現，並聯繫到飼主，由飼主將馬帶回安置。

警方表示，詳細肇事原因仍有待進一步釐清，至於馬匹飼主是否涉及管理不當或違反相關規定，將函請主管機關依法查處。警方也提醒用路人，行駛快速道路時應隨時留意前方路況，特別是夜間務必減速慢行，以確保行車安全。

同時警方呼籲，動物飼主應妥善管理及看管動物，避免動物誤闖道路，不僅危及用路人安全，也可能造成動物自身傷亡。