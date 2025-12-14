　
地方 地方焦點

福韻臺灣特展宜蘭傳藝園區登場　秀社區工藝成果+助光復災區重建

▲「植」象徵生命與繁衍，圖為嘉義阿里山漆器等植物素材。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲「植」象徵生命與繁衍，圖為嘉義阿里山漆器等植物素材。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心與農業部農村發展及水土保持署於即日起，集結全台由工藝中心輔導的14個具代表性的社區工藝及工藝聚落團隊，推出「福韻臺灣－社區聚落工藝特展」，引領民眾從在地社區視角觀看臺灣工藝的文化脈絡。

工藝中心指出，本展由宜蘭縣宜蘭染工坊發展協會協助策劃，呈現「臺灣社區工藝產業培力補助計畫」及「工藝聚落振興發展補助計畫」近年推動的具體成果，以「水、植、土」為策展主軸，從自然意象延展至地域文化，構築臺灣工藝的生活圖景，並以敘事性的空間設計，引領觀眾走進社區的生活記憶，理解工藝如何在時代更迭中持續演變與創新，以及在材料創新、產業培力與文化維持間取得新平衡。

▲「水」象徵流動與滋養，圖為澎青新工藝作品。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲「水」象徵流動與滋養，圖為澎青新工藝作品。

「水」象徵流動、滋養與技藝的延展，呈現新竹新埔柿染、宜蘭染、臺中太平藍染、嘉義茶染與澎湖農嶼海青年新工藝等，以天然染料及多媒材運用展現色彩在纖維上的層疊與生命律動；「植」象徵生長、傳承與土地記憶，匯聚苗栗苑裡藺草、花蓮新社香蕉絲、臺東石山部落月桃纖維與嘉義阿里山漆器等素材，體現各地社區以傳統技藝連結族群文化、生活智慧與地方知識；「土」則象徵厚實、永續與文化承載，展出高雄寶來陶、彰化花壇磚藝、臺南劍獅與新竹香山玻璃等，映照臺灣土地孕育的工藝語彙與地域美學。

▲「土」象徵穩固與承載，圖為為台南劍獅。。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲「土」象徵穩固與承載，圖為為台南劍獅。

工藝中心表示，本展亦衍伸關注花蓮光復鄉災後的地方社區重建，透過補助單位花蓮光復鄉「綠野香坡農村發展協會」協力，串連竹、籐、漆藝等在地工藝創作者，共同輔導當地學童以陶藝創作日常防災意象小作品，使工藝成為地方重建與文化再生的能量來源；該中心主任陳殿禮期盼能藉此讓更多民眾感受工藝手作的溫度，深層理解臺灣多元文化。

展覽地點：宜蘭傳藝園區巧藝館 2F (宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號)
展出期間：即日起至115/4/6

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

工藝中心福韻台灣社區聚落生活美學花蓮縣光復鄉災區

