詐團手法曝！假檢警騙2房產抵押貸2700萬　貸款專員遭判5年

▲員林警分局破獲首起彰化地面師案，林姓主嫌狼狽遭逮。（資料圖／警方提供）

記者劉人豪／彰化報導

彰化地檢署偵破「地面師」詐騙案，查緝以經營汽車旅館聞名全台的「歐悅集團」林姓執行長，先以假檢警手法詐騙被害人，再勾結地政士、貸款專員，誘騙12名被害人，大都為長者抵押房產二次剝皮，共遭詐走3.7億元，其中1人更因此抑鬱而終，檢方偵結起訴林男等8人。彰化地方法院依加重詐欺罪，將其中一名吳姓貸款專員判刑5年。

彰化地檢查出，林男2023年1月起先以「假投資」及「假檢警」手法，騙取被害人的信任，再勾結地政士、貸款專員，誘騙被害人將房產抵押，進行二次剝皮，從中牟取暴利。這些被害人大多是年紀大的長者，辛苦一輩子才擁有一間房子，沒想到卻被這些不肖之徒騙得血本無歸，家破人亡，令人髮指。

檢方指出，林男犯罪足跡遍及全國，共設定17筆不動產抵押，檢方已查扣11筆土地及1.2億元債權，甚至造成其中一名被害人悲憤輕生。檢方表示，這次的詐騙案情節重大，被害人數眾多，詐騙金額更是高達3.7億元。

▲警方查扣一輛價值近千萬保時捷GTS。（資料圖／警方提供）

判決指出，楊姓被害女子接到假冒台電人員的詐團成員通知，稱其積欠電費，身分遭冒用，轉接警察單位報案，假警官謊稱其涉嫌洗錢案件，假檢察官要她申辦網路銀行，綁定約定帳戶，並告知帳號、密碼，並以要財產公證為由要求操作帳戶，楊女帳戶內財產幾乎全遭盜轉一空，假檢察官又指示她聯繫吳姓貸款專員，告知她名下2處房產可抵押給「歐悅集團」林姓執行長2700萬元，楊女取得剩餘款項後交給車手，吳姓貸款專員因此獲得報酬78萬3000元。

而吳姓貸款專員用類似手法，讓多名被害人將房產貸款的款項，交給前來取款的車手，從中獲得報酬。不過吳姓貸款否認犯行，辯稱是代辦貸款，不知道客人是因為被詐騙集團騙才來貸款，都會跟每位客人確認資金用途，會問客人這筆錢是拿來做什麼用，沒有加入詐欺集團，否認有與詐欺集團共同為詐欺取財犯行等。

不過吳姓貸款專員的手機中，發現他微信對話紀錄中，有說「現在都會跟生機或是半尻純尻的那種版配合」、「他們洗下來做貸，在殺」，其中對話內容講到的「尻」用語係指詐騙工作，為詐騙集團成員間之通用黑話，與犯罪手法相符。

法院審酌，吳姓貸款專員加入詐欺集團，擔任貸款專員角色，與本案詐欺集團其他成員彼此分工合作，依照共同詐欺取財罪共，判有期徒刑5年。