戰力最高的國民黨主席？　TPOC曝：鄭麗文逾17萬聲量居候選人之冠

▲國民黨主席候選人網路聲量與好感度分析。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席選舉將於18日登場，而根據台灣議題研究中心（TPOC）昨（9日）公布的分析報告，在6位候選人中，鄭麗文以超過17萬則聲量居冠，郝龍斌則以12.9萬則位居第二，至於羅智強也有10萬多則，其餘候選人皆低於5萬則，TPOC強調，網路空戰已是各層級選舉致勝的關鍵點，倘若候選人不具備空戰能力，將是一大劣勢。

TPOC針對國民黨主席選舉候選人官方臉書粉絲成長情形進行比較分析，結果顯示，羅智強目前擁有超過121萬名粉絲居冠，郝龍斌12萬居次，鄭麗文9.8萬排名第三。

TPOC指出，若比較6月至10月間的粉絲數成長幅度，鄭麗文「漲粉」幅度高達22.25%相當驚人，而張亞中粉絲數從2.1萬餘人增加至2.8萬餘人，至於郝龍斌方面，雖然一開始粉絲數就有11萬，但線上轉粉的能力略遜於對手，粉絲數成長幅度約0.7%，比羅智強的1.5%還要低。

▲國民黨主席候選人個人官方臉書粉絲數比較。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供）

此外，TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集6位候選人近兩週的網路輿情聲量數據，結果顯示，鄭麗文擁有超過17萬餘則，在總聲量方面居冠，郝龍斌12.9萬餘則居次，羅智強也有10萬多則，其餘候選人聲量均低於5萬則。

TPOC表示，若比較鄭麗文、羅智強、郝龍斌、張亞中4人的好感度，鄭麗文以1.14居冠，正面聲量高於負面聲量，郝龍斌1.08居次，羅智強0.98第三、張亞中0.9墊底。

TPOC進一步說明，鄭麗文在媒體頻道、政治粉絲專頁或自行發動的新聞議題方面都頗受矚目，聲量來源相當多元；郝龍斌憑藉諸多藍營大咖加持，如中廣前董事長趙少康表態力挺，獲得高聲量；羅智強則積極透過自身社群平台發聲，高聲量多集中在粉絲專頁上。

最後，TPOC強調，隨著網路社群平台普及，網路空戰已是各層級選舉致勝的關鍵點，倘若候選人不具備空戰能力，將是一大劣勢，可能加速「被淘汰」進程，尤其國民黨長期面臨世代斷層、年輕支持者流失隱憂，若有一名能夠跳脫同溫層、有效吸引網友眼球的領導人帶領國民黨，想必可為政黨帶來一番新氣象。