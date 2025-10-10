疑遭影射用「境外網軍」攻擊郝龍斌　鄭麗文：不要對號入座

▲鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席即將於18日改選。候選人郝龍斌9日晚間貼出一篇「給我親愛的對手候選人」文章，稱自己遭遇境外勢力網軍攻擊，更說請以正道發揮「妳」們的優勢，請勿因一時的主席得失算計，落入錯誤的深淵。雖然事後，郝將「妳」改掉，但外界認為是在指候選人鄭麗文。鄭麗文今（10日）受訪時說，不要對號入座，也不要製造更多仇恨對立。

郝龍斌今出席國民黨中央舉辦的升旗典禮，他表示，原本希望透過選舉團結，但是鋪天蓋地網軍散布不實謠言惡意中傷他，他希望這個現象要停止，很多黨員攻擊他，超過攻擊民進黨，甚至任何一位政治人物表達支持他，也受到網軍攻擊，這不是一般網軍，他們攻擊的範圍也超過民進黨網軍，「我好奇他們哪來的？大家去看那些網軍，與其用網軍攻擊我，不如想想怎麼攻擊民進黨」。

由於郝龍斌一開始的貼文「請以正道發揮『妳們』的優勢」，而此次主席選舉中唯一的女性候選人就是鄭麗文，因此外界認為是在暗指鄭麗文。

媒體問鄭麗文，是否有感受到郝龍斌所說的，他遭受黨內的攻擊比民進黨的攻擊還要更嚴重？鄭麗文表示，每次選舉都難免會有一些，她也曾經在這個選舉的過程當中一直不斷的大聲的呼籲，大家要盡量的避免網內互打，盡量的避免透過黑函攻擊、抹黑的方式來進行選舉，也希望所有的候選人還有包括助選員，甚至於關心選舉的朋友大家都能夠自我克制。一起打一場漂亮的合乎民主風範的選舉示範給全台灣看。

媒體追問，有沒有感受到自己被影射？鄭麗文回，「我們都不要去對號入座，也不要再去製造更多的仇恨跟對立」，還是希望今天是中華民國的國慶日，大家能夠開開心心充滿希望充滿信心的走下去。

朱立倫受訪時也針對此議題表示，不管如何，還是要回歸一件事，選出來的黨主席，是要領導政黨、團結政黨，對手不是黨內而是民進黨來競爭，最重要的重點是如何領導政黨、團結政黨，如何超越競爭對手，贏得2026、2028。

羅智強也說，他感受更深，上週中央委員有人發文說羅智強要退選，大家支持鄭麗文，結果他澄清過後的第二天變成，「羅智強結盟郝龍斌」，謠言總要統一一下耶，昨天支持鄭麗文、今天支持郝龍斌，乾脆說羅智強支持外星人算了，謠言可以休了啦，黨內選舉不需要搞這種分化的做法，相信支持者有智慧，也信任他。