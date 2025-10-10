　
國際

阿爾及利亞3:0踢走索馬利亞　晉級2026世足會內賽

▲▼阿爾及利亞晉級2026世足會內賽。（圖／翻攝IG／amoura_mohammed_el_amine）

▲阿爾及利亞晉級2026世足會內賽。（圖／翻攝IG／amoura_mohammed_el_amine）

記者葉國吏／綜合報導　

憑藉前鋒阿穆拉（Mohamed Amoura）的兩記進球，阿爾及利亞在今天以3比0擊敗索馬利亞，成功取得2026年世界盃足球賽會內賽資格。隊長馬雷斯（Riyad Mahrez）表現突出，不僅兩度助攻阿穆拉，還親自攻入一球，助隊提前鎖定晉級名額。

這場勝利讓阿爾及利亞成為非洲第4支進入2026年世界盃的隊伍，僅次於摩洛哥、突尼西亞和埃及。他們目前在G組累積22分，領先排名第二的烏干達4分。儘管小組賽還有一場未進行，阿爾及利亞已確保晉級資格，這也將是他們第5次參加世界盃。

2026年世界盃由美國、加拿大和墨西哥聯合主辦，賽事規模空前擴大，共有48支隊伍參賽，80場比賽將分布在北美洲的16座城市進行。而阿爾及利亞目前在國際足聯排名第38，自1982年首度亮相世界盃以來，曾在小組賽爆冷擊敗西德，但因爭議判定未能晉級。

阿爾及利亞上一次參加世界盃是在2014年的巴西賽事，當年他們首次闖入16強，但在延長賽遭德國以1比2擊敗。如今，在前瑞士籍教練佩特科維奇（Vladimir Petkovic）的指導下，阿爾及利亞再次站上世界盃舞台，期待延續昔日光彩。





