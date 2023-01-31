漫威迷成立「九頭蛇」公司搞網路博奕　藏傳統市場...1年下注36億

▲中警2022世足期間破獲以「九頭蛇」為名的網路博弈集團。圖為警方查扣該集團的公司印章。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大去年世足賽期間，破獲一起網路賭博集團，發現該集團以漫威電影內的恐怖組織「九頭蛇」為名，在台中各區民宅、商辦大樓設立據點，其中一處據點還藏匿於傳統市場，利用人來人往的特點來掩人耳目。警方動員近70名警力，逮捕以胡姓主嫌為首的26人。警方推估該集團營運僅1年多下注金額高達36億元，全案依賭博、洗錢等罪移送台中地檢署，檢察官複訊後集團成員，分別以5萬元至30萬元不等交保。

▲警方逮捕以胡姓主嫌為首的26名博弈集團成員。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中警方於2022年世足賽期間，經刑大科偵隊運用大數據分析，掌握中部地區有賭博集團以公司化分散營運模式，經營網路各項運動賽事及下注遊戲等博弈項目，經報請台中地檢署指揮偵辦，與刑大偵六大隊、第一警分局、第二警分局、第三警分局等單位組成專案小組。

警方調查過程中發現，該集團內部分工細膩，分設不同部門於各地以降低風險，專案小組於去年11月底，動員近70名警力，在台中市東區、西區、北區等地的民宅、旅館及商辦大樓，甚至連北區的傳統市場裡，都發現該集團的各個據點。

專案小組還查出，集團成員的手機內，有名稱為「九頭蛇」的網路群組，並在據點現場發現刻有「九頭蛇」字樣的公司印章，警方研判該博弈集團為漫威影迷，瞬間警方彷彿成為漫威正派角色，聯合各方英雄組成特警聯盟，斬斷九頭蛇據點，出勤員警開玩笑地說「好像在翻拍台版漫威電影！」

▲專案小組查出集團成員的手機內有名稱為「九頭蛇」的網路群組。（圖／記者白珈陽翻攝）

根據警方提供的密錄器畫面，集團成員一看到警方到來，立刻現場四處竄逃，最後仍難逃優勢警力，通通落網。查緝行動當天，警方陸續逮捕26名年紀多在30歲上下的年輕男女，其中1名胡姓男子（40歲）為主嫌，警方也在各個據點查扣電腦主機、螢幕、手機、帳冊及現金87萬元等贓證物，初步清查該集團從2021年底營運迄今，總下注金額累計達36億元。

▲▼警方查扣大量現金；成員多為年輕男女。（圖／記者白珈陽翻攝）

由於本案所查獲的犯罪成員年齡多在30歲左右，警方呼籲社會大眾求職時，勿急功近利求高報酬而參與非法集團，善惡終有報，勿自毀前程。社區民眾亦應留意時事，遇有可疑人士出入社區大樓或發現特定處所活動可疑時，可撥打「110」報案電話或向轄區警方提供情報，警民合作共同淨化治安。