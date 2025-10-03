不滿美國施壓貿易夥伴　普丁警告：襲擊烏克蘭核電廠

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今日於索契出席瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）時強勢表態，若俄國遭歐洲挑釁，將迅速回應。他同時批評美國向中國及印度施壓，企圖切斷俄方能源合作，並對烏克蘭控制的核電廠提出警告，顯示俄美博弈及俄烏衝突正持續升溫。

普丁指出，俄軍已在烏克蘭境內多條戰線推進，北約國家提供情報、武器及訓練，實際上已直接參與戰鬥。他強調俄羅斯不畏挑戰，並警告歐洲若挑釁，俄方將迅速反制。他還對美國前總統川普（Donald Trump）形容俄羅斯為「紙老虎」的說法予以反駁，直言俄方軍力是全球最強，倘若西方國家對俄羅斯抱有輕視態度，那就「儘管試試看」。

除軍事議題外，普丁也點名美國向俄國重要貿易夥伴施壓。他批評美國要求印度和中國終止能源合作的行為，並警告此舉恐引發全球經濟動盪。他表示，若美國對俄合作夥伴徵收高關稅，將推升物價，迫使美國聯邦準備理事會（Fed）維持高利率，進而拖累美國自身經濟。

在核電廠問題上，普丁指控烏克蘭襲擊俄方控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周邊地區，並示警俄方可能採取報復行動。他說，烏方的行為已讓核電廠脫離電網，反應爐雖已關閉，但冷卻系統仍需電力維持，否則恐引發核災。他強調，俄國不排除對核電廠「以牙還牙」，並呼籲烏克蘭慎重考量行動後果。