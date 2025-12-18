假拍照真洩慾！韓成人寫真公司「老闆性侵11女模」　判關10年

▲ 成人寫真女模遭公司老闆性侵。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名成人寫真製作公司前負責人，涉嫌利用職權多次性侵旗下女模特兒，在仁川地方法院富川支院被重判10年有期徒刑。法院18日宣判時強調，受害者承受巨大精神創傷，部分甚至萌生輕生念頭。

綜合《韓聯社》等韓媒，50歲的前公司負責人A某自2020年2月至2023年6月期間，在京畿道富川市的飯店等地，濫用職務地位與5名旗下女模發生性關係，並強制猥褻另外6名女模。此外，A某還在2023年1月以試拍為由，拍攝未成年人性剝削內容並持有11段相關影片。

現任公司負責人46歲B某也因製作兒童及青少年性剝削物等罪名，被判處1年有期徒刑。B某還涉嫌在今年2月為掩蓋A某的性犯罪案件，向包括受害者在內的16人提出不實指控。

儘管被告在審理過程中主張「沒有運用威勢或欺騙手段」，更聲稱是競爭對手為陷害公司，指使被害人作偽證。但法院駁回相關主張，認定所有犯行成立。

法院量刑時表示，「受害者經過長時間掙扎後勇敢發聲，響應MeToo運動，才得以推動調查」，「A某不僅拒不認罪，反而對被害人提出誣告」，因此重判10年徒刑，且出獄後10年內不得任職於兒童及身心障礙者相關機構，並須接受40小時性暴力治療課程。

揭發此案的網紅發文表示，加害者無端提告對他造成難以承受的傷害，也再次體會到被害人出面發聲需要多大的勇氣。

