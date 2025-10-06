友好訊號！普丁自願延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普5日對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）提出自願維持戰略核武部署限制的建議表示肯定，稱這「聽起來是個好主意」，為近期美俄關係的潛在緩和釋出正面訊號。

路透社報導，普丁上月曾表示，若美方也採取對等措施，俄羅斯將自願繼續遵守2010年「新戰略武器裁減條約」（New START）所設定的戰略核武部署上限。該條約為目前唯一仍具約束力的美俄核武協議，將於2026年2月正式失效。對此，川普在離開白宮時被記者問及普丁的提議，他簡短回應，「我覺得聽起來是個好主意。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）上周曾表示，莫斯科方面仍在等待川普對普丁提案的正式回應。此番川普表態，或為重啟核武限制談判鋪路。

今年8月中旬，川普與普丁曾在美國阿拉斯加州會晤。會後不久，俄羅斯無人機屢次進入北大西洋公約組織（NATO）空域，引發美俄間再度緊張。若雙方能就核武部署達成共識，將有助緩解現階段的地緣對立情勢。

普丁在1日公布的影片中警告，若美國決定向烏克蘭提供具備深入俄羅斯本土打擊能力的長程戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），雙邊關係恐將「徹底毀壞」。他強調，「這將毀掉我們的關係，或者至少會造成雙邊關係當中已然出現的正面趨勢不復存在。」

針對長程飛彈援助議題，美國副總統范斯（J.D. Vance）上月曾透露，烏克蘭已正式向華府請求可打擊包括莫斯科在內的俄境目標的武器系統，相關討論正在進行中，目前尚不清楚拜登政府是否已做出最終決策。