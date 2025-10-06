　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

友好訊號！普丁自願延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普5日對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）提出自願維持戰略核武部署限制的建議表示肯定，稱這「聽起來是個好主意」，為近期美俄關係的潛在緩和釋出正面訊號。

路透社報導，普丁上月曾表示，若美方也採取對等措施，俄羅斯將自願繼續遵守2010年「新戰略武器裁減條約」（New START）所設定的戰略核武部署上限。該條約為目前唯一仍具約束力的美俄核武協議，將於2026年2月正式失效。對此，川普在離開白宮時被記者問及普丁的提議，他簡短回應，「我覺得聽起來是個好主意。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）上周曾表示，莫斯科方面仍在等待川普對普丁提案的正式回應。此番川普表態，或為重啟核武限制談判鋪路。

今年8月中旬，川普與普丁曾在美國阿拉斯加州會晤。會後不久，俄羅斯無人機屢次進入北大西洋公約組織（NATO）空域，引發美俄間再度緊張。若雙方能就核武部署達成共識，將有助緩解現階段的地緣對立情勢。

普丁在1日公布的影片中警告，若美國決定向烏克蘭提供具備深入俄羅斯本土打擊能力的長程戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），雙邊關係恐將「徹底毀壞」。他強調，「這將毀掉我們的關係，或者至少會造成雙邊關係當中已然出現的正面趨勢不復存在。」

針對長程飛彈援助議題，美國副總統范斯（J.D. Vance）上月曾透露，烏克蘭已正式向華府請求可打擊包括莫斯科在內的俄境目標的武器系統，相關討論正在進行中，目前尚不清楚拜登政府是否已做出最終決策。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新「馬太鞍溪堰塞湖」畫面曝光
哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝
哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫
川普警告哈瑪斯：不交出加薩，就全滅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

友好訊號！普丁自願延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

川普：加薩停火談判將進行數日　盧比歐籲以軍暫停轟炸

川普警告哈瑪斯：不交出加薩，就全滅

刮刮樂爽中4千萬！　男辭職狂歡「3個月後慘送醫」險丟命

移工「野外誘姦」13歲新加坡少女！　判8年徒刑、鞭刑6下

印度29歲女師赴約「遭4男性侵」！　健身教練揪3友輪暴

尼泊爾暴雨山崩奪47命！沖毀橋梁阻斷交通　數百人受困

腹痛吐血急送醫！　26歲女以為盲腸炎「救護車生下男嬰」

日本觀光船靠岸「失控撞碼頭」！釀10傷　船頭破洞恐怖畫面曝

首次見面就求婚！印度癡情男「跨海求愛」女網友　秒被打槍

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

友好訊號！普丁自願延長核武管控條約　川普：聽起來是好主意

川普：加薩停火談判將進行數日　盧比歐籲以軍暫停轟炸

川普警告哈瑪斯：不交出加薩，就全滅

刮刮樂爽中4千萬！　男辭職狂歡「3個月後慘送醫」險丟命

移工「野外誘姦」13歲新加坡少女！　判8年徒刑、鞭刑6下

印度29歲女師赴約「遭4男性侵」！　健身教練揪3友輪暴

尼泊爾暴雨山崩奪47命！沖毀橋梁阻斷交通　數百人受困

腹痛吐血急送醫！　26歲女以為盲腸炎「救護車生下男嬰」

日本觀光船靠岸「失控撞碼頭」！釀10傷　船頭破洞恐怖畫面曝

首次見面就求婚！印度癡情男「跨海求愛」女網友　秒被打槍

小A辣砸120萬「包豪宅拍MV野戰」!　打開國際市場攻洋男

福特宣布「開發全新中型電動皮卡」！顛覆傳統空間更勝TOYOTA RAV4

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

唐綺陽運勢／雙子身心俱疲！巨蟹遇重大事件 獅子「走高冷路線」魅力UP

獨家／爸媽全是大咖！9歲童星「對太陽過敏」　曝林柏宏私下暖舉

疑點重重！　桃園8歲男童休克暴斃

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

維也納機場貴賓室驚見「恐怖料理」　一票台人崩潰：這拷問室吧？

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿　陪遊客「嘮嗑」重現娶妻4大件聘禮

【心都要碎了】萌娃太久沒見阿祖　竟直接癟嘴大哭超可愛XD

國際熱門新聞

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

女教師赴約遭朋友性侵　他揪3人一起施暴

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

川普：哈瑪斯不交出加薩　將徹底消滅

恐怖前男友百人面前「爆頭槍殺」前女友

刮刮樂爽中4千萬！男辭職狂歡3個月險丟命

捷克川普贏了　中歐「挺俄陣線」成形

美E-2預警機墜海畫面曝！114億設備全泡湯

台海開戰撤僑　菲參謀長：美軍基地成中繼站

日本合掌村「外籍觀光客」遭野熊攻擊！

超級富豪8.8兆買奢侈品「最愛這物」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

以為盲腸炎　26歲女救護車生下男嬰

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

更多熱門

相關新聞

川普：加薩停火談判將進行數日　盧比歐籲以軍暫停轟炸

川普：加薩停火談判將進行數日　盧比歐籲以軍暫停轟炸

美國總統川普5日表示，有關落實加薩走廊停火的談判已經啟動，預料將持續數日。他在白宮受訪時指出，目前談判進展順利，樂觀其成；國務卿盧比歐（Marco Rubio）則提醒，以色列若希望人質順利獲釋，空襲行動必須暫停。

川普：哈瑪斯不交出加薩　將徹底消滅

川普：哈瑪斯不交出加薩　將徹底消滅

川普傳月底快閃訪韓　缺席APEC峰會

川普傳月底快閃訪韓　缺席APEC峰會

諾貝爾和平獎將出爐　專家：川普得獎機率低

諾貝爾和平獎將出爐　專家：川普得獎機率低

川普授權了　派300國民兵進駐芝加哥

川普授權了　派300國民兵進駐芝加哥

關鍵字：

普丁核武川普

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

雲端發票中千萬　「少做2事」獎金充國庫

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

她花3萬「買1家電」超值得！網讚爆

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

妻產後禁慾5月！人夫凍未條「出軌激戰岳父」

更多

最夯影音

更多
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面